Trend Sona mı Eriyor? Elektrikli Araçların Diğer Otomobillere Göre Daha Fazla Arıza Yaptığı Ortaya Çıktı!
Trend Sona mı Eriyor? Elektrikli Araçların Diğer Otomobillere Göre Daha Fazla Arıza Yaptığı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.consumerreports.org/cars/...
Consumer Reports tarafından yayınlanan rapor tüm dünyada devam eden elektrikli araç furyasının fazla arıza sorununu gün yüzüne çıkardı. Araştırmalara göre, elektrikli otomobiller geleneksel araçlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla sorun çıkarıyor. 👇
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Dünyada ve ülkemizde her geçen gün popülerleşen elektrikli araçlar hakkında oldukça ilginç bir araştırma yayınlandı.
Consumer Reports tarafından yayınlanan rapor, yeni nesil elektrikli araçların geleneksel içten yanmalı motora sahip otomobillere kıyasla daha fazla sorun çıkardığını ortaya koydu.
2000 ila 2023 yılları arasında üretilen 330 binden fazla araçla ilgili verileri içeren araştırmaya göre, otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen araçlar, diğer otomobillere göre yüzde 80 oranında daha fazla arızalanıyor.
Söz konusu arızalanmaların büyük bir bölümü batarya ve şarj sistemlerinde yaşanırken, araçların gövde panelleri ve diğer iç parçalarında da bir dizi kronik sorun yer alıyor.
Öte yandan firmanın raporuna göre, hibrid motorlu otomobiller neredeyse yüzde 150 oranda daha fazla arıza yaparak bu alanda en kötü karneye sahip.
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Consumer Reports'un otomobil testleri kıdemli direktörü Jake Fisher, konu hakkında yaptığı açıklamada, mevcut arızalanma probleminin elektrikleri araç pazarının büyüme sancılarından biri olduğunu söyledi.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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