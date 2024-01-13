Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Çinliler Seri Üretime Geçecek İlk Uçan Araba Modelini Tanıttı!
Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Çinliler Seri Üretime Geçecek İlk Uçan Araba Modelini Tanıttı!
Çinli e-otomobil üreticisi XPeng Aeroht, dünyanın ilk seri üretimine girecek ilk uçan otomobilini tanıttı. 👇
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Günümüzden sadece birkaç yıl önce yalnızca bilim kurgu içeriklerinde karşımıza çıkan uçan otomobiller, yakın zamanda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte hayata geçirilmeye başlandı.
Uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yürüten Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng Aeroht, geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES 2024 fuarına damga vurdu.
Ünlü şirket, teknoloji fuarında dünyanın ilk seri üretime girecek modüler uçan araba modelini tanıttı.
Land Aircraft Carrier isimli yeni araç, havada ve karada kesintisiz sürüş özelliği ile "uçan araba" tanımını tam olarak karşılıyor.
Tamamen elektrikli otomobil, sahip olduğu hava modülü sayesinde dikey kalkış özelliği ile alçak irtifa uçuşu yapabilirken, karayolunda da yüksek performansla hareket edebiliyor.
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4 ila 5 yolcu taşıma kapasiteli araç, çift kişilik panoramik kabin tasarımı ile birlikte seyahat sırasında çevreyi geniş bir biçimde görebilme imkanı sunuyor.
Kişisel kullanım ile beraber acil kurtarma başta olmak üzere çeşitli kamu hizmetlerinde de görev alması beklenen Land Aircraft Carrier'in yakın zamanda seri üretim aşamasına geçiş yapacağı duyuruldu.
Marka tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, tüm güvenlik ve sürüş testlerini başarıyla tamamlayan yeni otomobil 2025'in son çeyreğinde satışa sunulacak.
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