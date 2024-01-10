Togg'un Yeni Yerli Elektrikli Aracı T10F'in İsmindeki "F" Harfinin Nereden Geldiğini Açıklıyoruz
Togg'un Yeni Yerli Elektrikli Aracı T10F'in İsmindeki "F" Harfinin Nereden Geldiğini Açıklıyoruz
Togg'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni elektrikli aracı T10F'in ismindeki 'F' harfi tam olarak ne anlama geliyor? 👇
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Ülkemizin yerli elektrikli araç üreticisi Togg, geçtiğimiz gün düzenlenen CES 2024 teknoloji fuarında yeni otomobilini ilk kez görücüye çıkardı.
CEO Gürcan Karakaş’ın yaptığı sunum ile tanıtılan yeni araç, modern tasarımı ve ismi ile dikkat çekti.
Konsept modelinin sahip olduğu sedan benzeri gövde yapısı nedeniyle uzun bir süredir T10S olarak adlandırılacağı düşünülen yerli otomobil, beklenen aksine "T10F" adını aldı.
Üreticinin yeni otomobilinde "F" harfini kullanmasının altında yatan temel neden oldukça basit. Yeni Togg T10F, sedan sınıfı araçlara oldukça benzese de “fastback" isimli yeni bir gövde tipine sahip.
İlk olarak 1950’li yıllarda Chevrolet Fleetline modeli ile ortaya çıkan fastback gövde tipi, genel olarak sedanı andıran detaylar barındırsa da hatchback gövde tiplerinin de DNA'sını taşıyor. Böylece daha sportif bir görünüme ev sahipliği yapan fastback araçlarda tavandan arka tampona kadar tek bir eğim bulunuyor.
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Yerli otomobilin isminde yer alan "T" harfi, Türkiye ve Togg'un baş harfini temsil ederken, T harfinin hemen yanında konumlanan "10" sayısı ise aracın C segmentine ait olduğunu belirtiyor.
Modern ve şık tasarımı ile şimdiden beğeni kazanan yeni Togg T10F'in 2025 yılının ikinci çeyreğinden önce Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
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