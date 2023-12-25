Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Zayn Sofuoğlu’nun TOGG’larla Yarıştığı Keyifli Anlar

Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti’ni test etmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Zayn Sofuoğlu yarıştı.
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Pistin açılışı gerçekleşmeden Bakan Uraloğlu, Kenan Sofuoğlu ve Zayn Sofuoğlu bir araya geldi.
İlk yarışta Bakan Uraloğlu, Kenan Sofuoğlu ve oğluna karşı yarıştı. Yarışmanın galibi ise baba ile oğul oldu.
Ardından ise TOGG’lar eşliğinde Bakan Uraloğlu ve Zayn Sofuoğlu arasında ikinci yarış gerçekleşti. O anların paylaşılması üzerineyse beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
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