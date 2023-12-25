Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Zayn Sofuoğlu’nun TOGG’larla Yarıştığı Keyifli Anlar

Dünyayı Gezdiği Videolar Paylaşan Bir Kadın Türkiye'deki Meşhur Bir Dolandırıcılık Yöntemini Paylaştı

Londra'daki Tinder Deneyimi ile Gündem Olan Kadından İtalyan Host Paylaşımı: 'Evli Olduğumu Unutmamalıyım'

Verem Olduğu Gerekçesiyle Serbest Kalmıştı! Atatürk'e Hakaret Eden Dönercinin Yeni Paylaşımı Gündem Oldu