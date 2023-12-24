Cinsiyet Partisinde Heyecana Kapılan İkilinin Yaptıkları İzleyenleri Güldürdü

Son yılların vazgeçilmezi haline gelen cinsiyet partileri sosyal medyada en kusursuz anlarıyla paylaşılırken bir de bunun kamera arkası oluyor.
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Doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen bu ikili de heyecanla sonucu öğrenmek isterken işler pek yolunda gitmedi ve fail videolarını paylaştılar.
Bebeğin cinsiyetinin öğrenileceği kutuyu çekmeleriyle birlikte kutu diğer çocuklarının kafasına geldi.
Yere düşen minik bebek ağlamaya başlasa da o anlar ailenin komik anılarından biri oldu.
İşte o anlar 👇
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