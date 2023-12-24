Cinsiyet Partisinde Heyecana Kapılan İkilinin Yaptıkları İzleyenleri Güldürdü

Öğrencilerin Her Birinin Bir Kitap Karakterini Canlandırdığı Etkinlikte Ortaya Muazzam Görüntüler Çıktı

Kocasına Her Sabah Kahvaltı Hazırlayan ve Muhteşem Geri Dönüşler Alan Kadın 'Bize de Nasip Olur mu?' Dedirtti