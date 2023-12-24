20’lik Dişini Çektirme Ameliyatına Giren Kız Kardeşine Sürpriz Parti: “Berra’nın Dişi Çıktı”

Kimileri 20’lik problemini hiç yaşamadan hayatına devam etse de kimileri bu sorunla epey uğraşıyor. Tiktok’ta da bu konuyla ilgili bir video viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Ben yirmilik dişimi ameliyatla aldırıp can çekişirken ablamın doğum yapmışım gibi oda süslemesi” notuyla @berrabaylan adlı kullanıcının paylaştığı video kısa sürede çokça ilgi gördü.
Genellikle bebeklerin diş partisi verdildiği için 20’lik diş adına parti yapılması oldukça yaratıcıydı.
Ablanın kardeşine yaptığı bu komik sürpriz onlara güzel bir anı olmakla birlikte ameliyatın acısını da bir nebze unutturdu.
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