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Dalga Olduğu Zaman Gemide Yaşayan İnsanların Kaydettikleriyle: Tüm Zorluklarına Rağmen Gemide Yaşam

Dalga Olduğu Zaman Gemide Yaşayan İnsanların Kaydettikleriyle: Tüm Zorluklarına Rağmen Gemide Yaşam

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 20:00

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Denizcilik barındırdığı zorluklarla herkesin tercih edeceği bir meslek olmamakla birlikte bu mesleği gerçekleştirenlerin de en büyük sevdalarından.

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Ancak dalgalı günler gemilerde kalanlar için pek de keyifli geçmiyor diyebiliriz.

Ancak dalgalı günler gemilerde kalanlar için pek de keyifli geçmiyor diyebiliriz.

Sosyal medyada paylaşılan bu videoda gemide yaşayanlar dalgalı günlerde ne zorluklar çektiğini kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan bu videoda gemide yaşayanlar dalgalı günlerde ne zorluklar çektiğini kaydetti.

Yorumlarda kimileri ne kadar eğlenceli gözüktüğünü dile getirse de aslında yaşayanlar için pek de öyle gözükmüyordu.

Yorumlarda kimileri ne kadar eğlenceli gözüktüğünü dile getirse de aslında yaşayanlar için pek de öyle gözükmüyordu.

İşte detaylar 👇

Yorumlar ise bu şekilde oldu 👇

Yorumlar ise bu şekilde oldu 👇
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