Togg, CES 2024'te Tanıtacağı Yeni Yerli Sedan Otomobilin İlk Görüntülerini Paylaştı!
Togg, CES 2024'te Tanıtacağı Yeni Yerli Sedan Otomobilin İlk Görüntülerini Paylaştı!
Togg, daha öncesinde konseptini sergilediği yeni yerli elektrikli sedan modelinin ilk görüntülerini resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. 👇
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Ülkemizin yerli elektrikli araç üreticisi Togg, merakla beklenen yeni sedan sınıfı otomobili için geri sayımı başlattı.
Firma, bu yıl ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek ünlü teknoloji fuarı CES 2024'te yeni yerli elektrikli aracını resmen tanıtacak.
Yerli üretici, geçmişte yalnızca konsept tasarımı ile sergilediği yeni sedan otomobile ait ilk görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
İlk olarak geçtiğimiz günlerde aracın silüetinin görüldüğü bir video yayınlayan Togg, yaptığı açıklamada "T10?" ifadesine yer verdi.
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Firma, bugün ise "Tanışmaya hazır mısınız? CES 2024 için geri sayım başladı" açıklaması ile birlikte aracın Togg logosunun ve led ışıklandırmasının bulunduğu bagaj kapağını paylaştı.
Daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre T10S olarak adlandırılacak yeni otomobilin, 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması ve 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Peki siz yaklaşan Togg T10S hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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