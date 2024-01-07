Model Y ile Test Sürüşü Fırsatı: Tesla, Türkiye'deki İlk Fiziksel Mağazasını Ankara'da Açtı
Model Y ile Test Sürüşü Fırsatı: Tesla, Türkiye'deki İlk Fiziksel Mağazasını Ankara'da Açtı
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Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki ilk fiziksel mağazasını nihayet açtı.
Geçtiğimiz gün başkent Ankara'daki Armada AVM'de ilk kez kapılarını ziyaretçilere açan showroom, müşterilere Tesla Model Y aracını daha yakından inceleme fırsatı sunuyor.
Elektrikli araçlar hakkında kafasında soru işareti bulunan kişiler, söz konusu mağazada uzmanlardan bilgi alabiliyor ve Model Y ile test sürüşü deneyimi yaşayabiliyor.
İlk olarak geçtiğimiz yıl nisan ayında Türkiye'ye giriş yapan Tesla'nın yakın zamanda ülkemizdeki ikinci fiziksel mağazasını İstanbul'da açması bekleniyor.
Peki sizin bu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım...
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