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Model Y ile Test Sürüşü Fırsatı: Tesla, Türkiye'deki İlk Fiziksel Mağazasını Ankara'da Açtı

Model Y ile Test Sürüşü Fırsatı: Tesla, Türkiye'deki İlk Fiziksel Mağazasını Ankara'da Açtı

Tesla otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 15:05

Elon Musk yönetimindeki Tesla, ülkemizdeki ilk fiziksel mağazasını başkent Ankara'da açtı.  👇

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Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki ilk fiziksel mağazasını nihayet açtı.

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki ilk fiziksel mağazasını nihayet açtı.

Geçtiğimiz gün başkent Ankara'daki Armada AVM'de ilk kez kapılarını ziyaretçilere açan showroom, müşterilere Tesla Model Y aracını daha yakından inceleme fırsatı sunuyor.

Geçtiğimiz gün başkent Ankara'daki Armada AVM'de ilk kez kapılarını ziyaretçilere açan showroom, müşterilere Tesla Model Y aracını daha yakından inceleme fırsatı sunuyor.

Elektrikli araçlar hakkında kafasında soru işareti bulunan kişiler, söz konusu mağazada uzmanlardan bilgi alabiliyor ve Model Y ile test sürüşü deneyimi yaşayabiliyor.

Elektrikli araçlar hakkında kafasında soru işareti bulunan kişiler, söz konusu mağazada uzmanlardan bilgi alabiliyor ve Model Y ile test sürüşü deneyimi yaşayabiliyor.

Tesla'nın Ankara'daki ilk mağazasında Model Y ile test sürüşüne çıkmak için buradaki formu doldurabilirsiniz

İlk olarak geçtiğimiz yıl nisan ayında Türkiye'ye giriş yapan Tesla'nın yakın zamanda ülkemizdeki ikinci fiziksel mağazasını İstanbul'da açması bekleniyor.

İlk olarak geçtiğimiz yıl nisan ayında Türkiye'ye giriş yapan Tesla'nın yakın zamanda ülkemizdeki ikinci fiziksel mağazasını İstanbul'da açması bekleniyor.

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Peki sizin bu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım...

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