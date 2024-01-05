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2023 Yılında Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Zirve Değişmedi

2023 Yılında Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Zirve Değişmedi

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Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 18:21

Aralık ayına ilişkin sıfır otomobil pazar verilerinin yayınlanmasıyla beraber 2023 yılı boyunca ülkemizde en çok satış yapan otomobil markaları ve modelleri gün yüzüne çıktı. 👇

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), otomotiv sektöründe satış rekorlarının kırıldığı aralık ayına ilişkin sıfır otomobil satışı istatistiklerini paylaştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), otomotiv sektöründe satış rekorlarının kırıldığı aralık ayına ilişkin sıfır otomobil satışı istatistiklerini paylaştı.

Yayınlanan istatistiklerle beraber Türkiye'de 2023 yılı boyunca en çok satılan otomobil modelleri de gün yüzüne çıktı.

Yayınlanan istatistiklerle beraber Türkiye'de 2023 yılı boyunca en çok satılan otomobil modelleri de gün yüzüne çıktı.

Satışların yüzde 63,2 oranında artarak 957.341 adede yükseldiği sıfır otomobil pazarında, bu yıl tüketiciler tarafından en çok tercih edilen araç, 80.768 satış sayısıyla Fiat Egea Sedan oldu.

Satışların yüzde 63,2 oranında artarak 957.341 adede yükseldiği sıfır otomobil pazarında, bu yıl tüketiciler tarafından en çok tercih edilen araç, 80.768 satış sayısıyla Fiat Egea Sedan oldu.

Sevilen otomobili ikinci sırada takip eden Renault Clio ise 2023 yılı boyunca toplamda 58.581 adet satmayı başardı.

Sevilen otomobili ikinci sırada takip eden Renault Clio ise 2023 yılı boyunca toplamda 58.581 adet satmayı başardı.

Üçüncü sırada ise bir başka Egea modeli yer aldı. Yeni Fiat Egea Cross, bu yıl 41.030 kez alıcı bularak ülkemizdeki popülerliğini kanıtladı.

Üçüncü sırada ise bir başka Egea modeli yer aldı. Yeni Fiat Egea Cross, bu yıl 41.030 kez alıcı bularak ülkemizdeki popülerliğini kanıtladı.

2023 yılında en çok satılan diğer otomobiller ise şu şekilde sıralanıyor:

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4. Renault Megane - 34.887 adet

4. Renault Megane - 34.887 adet

5. Toyota Corolla - 30.276 adet

5. Toyota Corolla - 30.276 adet

6. Dacia Duster - 24.065 adet

6. Dacia Duster - 24.065 adet

7. Hyundai i20 - 20.919 adet

7. Hyundai i20 - 20.919 adet

8. Opel Corsa - 20.840 adet

8. Opel Corsa - 20.840 adet
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9. Togg T10X V2 - 19.583 adet

9. Togg T10X V2 - 19.583 adet

10. Peugeot 3008 - 18.048 adet

10. Peugeot 3008 - 18.048 adet

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