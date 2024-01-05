2023 Yılında Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Zirve Değişmedi
2023 Yılında Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Zirve Değişmedi
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), otomotiv sektöründe satış rekorlarının kırıldığı aralık ayına ilişkin sıfır otomobil satışı istatistiklerini paylaştı.
Yayınlanan istatistiklerle beraber Türkiye'de 2023 yılı boyunca en çok satılan otomobil modelleri de gün yüzüne çıktı.
Satışların yüzde 63,2 oranında artarak 957.341 adede yükseldiği sıfır otomobil pazarında, bu yıl tüketiciler tarafından en çok tercih edilen araç, 80.768 satış sayısıyla Fiat Egea Sedan oldu.
Sevilen otomobili ikinci sırada takip eden Renault Clio ise 2023 yılı boyunca toplamda 58.581 adet satmayı başardı.
Üçüncü sırada ise bir başka Egea modeli yer aldı. Yeni Fiat Egea Cross, bu yıl 41.030 kez alıcı bularak ülkemizdeki popülerliğini kanıtladı.
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4. Renault Megane - 34.887 adet
5. Toyota Corolla - 30.276 adet
6. Dacia Duster - 24.065 adet
7. Hyundai i20 - 20.919 adet
8. Opel Corsa - 20.840 adet
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9. Togg T10X V2 - 19.583 adet
10. Peugeot 3008 - 18.048 adet
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