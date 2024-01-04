BYD, Rekor Satış Rakamları ile 2023'ün Son Çeyreğinde En Büyük Rakibi Tesla'yı Tahtından İndirdi!
BYD, Rekor Satış Rakamları ile 2023'ün Son Çeyreğinde En Büyük Rakibi Tesla'yı Tahtından İndirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çinli otomotiv devi BYD, uzun yıllardır elektrikli otomobil pazarının lideri konumunda bulunan Tesla'yı tahtından indirmek üzere.
Başarılı üretici, 2023'ün son çeyreğinde küresel pazarda 526 binden fazla elektrikli otomobil satışı ile bu alanda ilk kez en büyük rakibini geride bıraktı.
Yılın son çeyreğindeki satışlarla beraber 2023 yılında toplamda 3 milyonu aşkın otomobil satışı gerçekleştiren firma, sadece aralık ayında satışlarını yüzde 70 oranında artırarak 2024'de de umutlu girdi.
Öte yandan Tesla'nın ise, BYD'nin gerisinde kaldığı 2023'ün son çeyreğinde 483 bin adet satış gerçekleştirdiği, böylece tüm yılda 1,8 milyon adet araç satışına ulaştığı tahmin ediliyor.
Sektör uzmanlarına göre BYD, üretim alanında olduğu gibi küresel araç satışında da Elon Musk'ın Tesla'sını yakın zamanda tahtından indirerek dünyanın en çok satış yapan elektrikli otomobil markası unvanını elde edebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 2024'de elektrikli araç pazarındaki büyük yarışın kazananı kim olacak? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın