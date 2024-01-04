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BYD, Rekor Satış Rakamları ile 2023'ün Son Çeyreğinde En Büyük Rakibi Tesla'yı Tahtından İndirdi!

BYD, Rekor Satış Rakamları ile 2023'ün Son Çeyreğinde En Büyük Rakibi Tesla'yı Tahtından İndirdi!

otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 18:54

Çin merkezli elektrikli otomotiv üreticisi BYD, küresel araç satışı alanında 2023'ün son çeyreğinde en büyük rakibi Telsa'yı gerisinde bıraktı. 👇

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Çinli otomotiv devi BYD, uzun yıllardır elektrikli otomobil pazarının lideri konumunda bulunan Tesla'yı tahtından indirmek üzere.

Çinli otomotiv devi BYD, uzun yıllardır elektrikli otomobil pazarının lideri konumunda bulunan Tesla'yı tahtından indirmek üzere.

Başarılı üretici, 2023'ün son çeyreğinde küresel pazarda 526 binden fazla elektrikli otomobil satışı ile bu alanda ilk kez en büyük rakibini geride bıraktı.

Başarılı üretici, 2023'ün son çeyreğinde küresel pazarda 526 binden fazla elektrikli otomobil satışı ile bu alanda ilk kez en büyük rakibini geride bıraktı.

Yılın son çeyreğindeki satışlarla beraber 2023 yılında toplamda 3 milyonu aşkın otomobil satışı gerçekleştiren firma, sadece aralık ayında satışlarını yüzde 70 oranında artırarak 2024'de de umutlu girdi.

Yılın son çeyreğindeki satışlarla beraber 2023 yılında toplamda 3 milyonu aşkın otomobil satışı gerçekleştiren firma, sadece aralık ayında satışlarını yüzde 70 oranında artırarak 2024'de de umutlu girdi.

Öte yandan Tesla'nın ise, BYD'nin gerisinde kaldığı 2023'ün son çeyreğinde 483 bin adet satış gerçekleştirdiği, böylece tüm yılda 1,8 milyon adet araç satışına ulaştığı tahmin ediliyor.

Öte yandan Tesla'nın ise, BYD'nin gerisinde kaldığı 2023'ün son çeyreğinde 483 bin adet satış gerçekleştirdiği, böylece tüm yılda 1,8 milyon adet araç satışına ulaştığı tahmin ediliyor.

ABD merkezli üretici, 2023 yılı içerisinde toplamda 2 milyon adet araç satışı hedefini gerçekleştiremedi.

Sektör uzmanlarına göre BYD, üretim alanında olduğu gibi küresel araç satışında da Elon Musk'ın Tesla'sını yakın zamanda tahtından indirerek dünyanın en çok satış yapan elektrikli otomobil markası unvanını elde edebilir.

Sektör uzmanlarına göre BYD, üretim alanında olduğu gibi küresel araç satışında da Elon Musk'ın Tesla'sını yakın zamanda tahtından indirerek dünyanın en çok satış yapan elektrikli otomobil markası unvanını elde edebilir.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 2024'de elektrikli araç pazarındaki büyük yarışın kazananı kim olacak? Yorumlarda buluşalım...

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