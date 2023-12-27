2024'te Türkiye'ye Gelecek Yeni Elektrikli Otomobillerle Birlikte Model Sayısı 100'ün Üzerine Çıkabilir
2024'te Türkiye'ye Gelecek Yeni Elektrikli Otomobillerle Birlikte Model Sayısı 100'ün Üzerine Çıkabilir
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Elektrikli otomobil piyasası Türkiye ve dünya genelinde hızla büyümekte.
Son verilere göre Türkiye'deki elektrikli araç satışları yıllık bazda 10 kat artış gösterdi.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin son paylaşımlarına göre 2024 yılında Türkiye'de 42 yeni elektrikli araç modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Bu, mevcut 59 modelin üzerine eklenerek toplam model sayısını 101'e çıkaracak ve farklı markaların sayısı da 34'e yükselecek.
Özpeynirci ayrıca, 29 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan yeni elektrikli araç ithalatı düzenlemelerine de değindi.
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Bu düzenlemeler, Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması dışında kalan ülkelerden ithal edilen araçları etkileyebilir.
Özpeynirci'ye göre bu durum 101 araçtan 15 yeni model ve 10 mevcut model olmak üzere 25'ini etkileyecek.
Emre Özpeynirci'ye göre 2024’te gelecek otomobillerin tam listesi şu şekilde:
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