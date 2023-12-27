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2024'te Türkiye'ye Gelecek Yeni Elektrikli Otomobillerle Birlikte Model Sayısı 100'ün Üzerine Çıkabilir

2024'te Türkiye'ye Gelecek Yeni Elektrikli Otomobillerle Birlikte Model Sayısı 100'ün Üzerine Çıkabilir

otomobil
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 00:11

Gazeteci Emre Özpeynirci, 2024 yılında Türkiye'ye 42 yeni elektrikli otomobil modelinin geleceğini belirtti. Ancak yakında yürürlüğe girecek ithalat düzenlemeleri bu modellerin bazılarının ülkeye girişini engelleyebilir. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Elektrikli otomobil piyasası Türkiye ve dünya genelinde hızla büyümekte.

Elektrikli otomobil piyasası Türkiye ve dünya genelinde hızla büyümekte.

Son verilere göre Türkiye'deki elektrikli araç satışları yıllık bazda 10 kat artış gösterdi.

Son verilere göre Türkiye'deki elektrikli araç satışları yıllık bazda 10 kat artış gösterdi.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin son paylaşımlarına göre 2024 yılında Türkiye'de 42 yeni elektrikli araç modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin son paylaşımlarına göre 2024 yılında Türkiye'de 42 yeni elektrikli araç modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu, mevcut 59 modelin üzerine eklenerek toplam model sayısını 101'e çıkaracak ve farklı markaların sayısı da 34'e yükselecek.

Bu, mevcut 59 modelin üzerine eklenerek toplam model sayısını 101'e çıkaracak ve farklı markaların sayısı da 34'e yükselecek.

Özpeynirci ayrıca, 29 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan yeni elektrikli araç ithalatı düzenlemelerine de değindi.

Özpeynirci ayrıca, 29 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan yeni elektrikli araç ithalatı düzenlemelerine de değindi.
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Bu düzenlemeler, Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması dışında kalan ülkelerden ithal edilen araçları etkileyebilir.

Bu düzenlemeler, Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması dışında kalan ülkelerden ithal edilen araçları etkileyebilir.

Özpeynirci'ye göre bu durum 101 araçtan 15 yeni model ve 10 mevcut model olmak üzere 25'ini etkileyecek.

Özpeynirci'ye göre bu durum 101 araçtan 15 yeni model ve 10 mevcut model olmak üzere 25'ini etkileyecek.

Emre Özpeynirci'ye göre 2024’te gelecek otomobillerin tam listesi şu şekilde:

Emre Özpeynirci'ye göre 2024’te gelecek otomobillerin tam listesi şu şekilde:

  • Alfa Romeo Milano - Yılın 2. yarısı

  • Audi Q4 e-Tron - Yılın 3. çeyreği

  • Audi Q6 e-Tron - Yılın 4. çeyreği

  • BMW iX2 - Yılın ilk çeyreği

  • BMW i5 Touring - Yılın 2. çeyreği

  • BYD Seal ve BYD Han - Yılın ilk çeyreği

  • BYD Dolphin - Yılın 4. çeyreği

  • Citroen e-C3 - Eylül 2024

  • Cupra Born - Yılın 2. çeyreği

  • Cupra Tavascan - Yılın 2. yarısı

  • Ford Explorer ve Ford Puma EV - Yılın 2. yarısı

  • Hyundai Kona EV - Yılın ilk çeyreği

  • Kia EV9 - Yılın ilk çeyreği

  • Kia EV3 - Yılın 4. çeyreği

  • Leapmotor C10 - Yılın 2. çeyreği

  • Lexus RZ – Yılın ilk çeyreği

  • Mercedes EQA ve EQB (FL) - Yılın ilk çeyreği

  • Mercedes G Serisi EV - Yılın 3. çeyreği

  • MINI Countryman EV - Yılın ilk çeyreği

  • MG Cyberster - Haziran 2024

  • Neta U, Neta GT ve Neta AYA - Yılın ilk çeyreği

  • Opel B-SUV EV - Yılın 2. çeyreği

  • Opel C-SUV EV - Yılın 4. çeyreği

  • Peugeot e-208 - Yılın ilk çeyreği

  • Peugeot e-3008 - Yılın 2. yarısı

  • Porsche Macan EV - Haziran 2024

  • Yeni Porsche Taycan - Yılın 2. Yarısı

  • Skywell EA3, Skywell EA5 ve yeni Skywell ET5 - Yılın 2. Çeyreği

  • Skoda Enyaq - Yılın ilk çeyreği

  • Toyota bZ4X - Yılın ilk çeyreği

  • Volkswagen ID.3 - Aralık 2024

  • Volkswagen ID.4 ve ID.5 – Mayıs 2024

  • Volkswagen ID.7 -Eylül

  • Volvo EX30 - Yılın ilk çeyreği

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