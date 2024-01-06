Tank Gibi Araçlarıyla Bilinen Volvo Yeni Elektrikli Otomobili EX30'u Türkiye'de Satışa Sunamayacağını Açıkladı

Hükümetin elektrikli araç ithalatıyla ilgili yeni bir kararı nedeniyle Volvo'nun EX30 modelinin Türkiye'ye ithalatı engellendi. Bu durum Volvo tarafından müşterilere gönderilen bir e-posta ile duyurularak aracın Türkiye'ye gelmeyeceği bildirildi. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1