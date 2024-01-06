Tank Gibi Araçlarıyla Bilinen Volvo Yeni Elektrikli Otomobili EX30'u Türkiye'de Satışa Sunamayacağını Açıkladı
Tank Gibi Araçlarıyla Bilinen Volvo Yeni Elektrikli Otomobili EX30'u Türkiye'de Satışa Sunamayacağını Açıkladı
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Volvo, tank gibi otomobilleriyle otomobil severler arasında büyük bir hayranlık uyandırmış durumda ancak Türkiye'deki yeni yasal düzenlemeler sebebiyle markanın yeni EX30 modeli Türkiye pazarına giremeyecek gibi görünüyor.
Daha önceden Türkiye'ye gelmesi beklenen bu model 29 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" nedeniyle engellendi.
Bu tebliğ özellikle Çin gibi bazı ülkelerden Türkiye'ye ithal edilecek elektrikli araçlar için yeni kısıtlamalar getiriyor.
Örneğin bir markanın Çin'de üretilen elektrikli bir aracını Türkiye'ye ithal etmesi için Türkiye'de en az 20 yetkili servis açması gerekiyor.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaşımlarına göre bu düzenlemeden etkilenen araçlardan biri de Volvo EX30 oldu.
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Volvo, EX30'a ilgi gösteren müşterilerine bir e-posta göndererek Türkiye'ye ithalatının iptal edildiğini duyurdu.
Volvo, EX30'un şirketin ürettiği ilk premium B-SUV modeli olduğunu ve bugüne kadar üretilen Volvo otomobiller arasında en düşük karbon ayak izine sahip olduğunu belirtti.
Şirket, Türkiye pazarında bu modeli sunmak istediğini ancak yeni ithalat koşulları nedeniyle bunun mümkün olmadığını açıkladı.
Volvo ayrıca yeni ithalat koşullarının izin verdiği anda EX30 modelini Türkiye'de satışa sunmak için gerekli adımları atacağını belirtti.
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