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TOGG Fiyat Listesi Ocak 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

TOGG Fiyat Listesi Ocak 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

Togg
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.01.2024 - 16:39

Otomotiv dünyasının yeni markalarından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ocak ayı fiyatlarını açıkladı. Yeni yılın ilk ayında fiyatlar, aralık ayına göre artış gösterdi. Peki TOGG T10X ne kadar oldu? İşte TOGG Ocak 2024 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.togg.com.tr/
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TOGG TX10 özellikleri

TOGG TX10 özellikleri

Togg T10X, kullanıcılarına 314 ve 523 kilometrelik iki farklı menzil seçeneği sunuyor. Bu seçenekler, otomobil severlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre tasarlanmış. Otomobil, 218 beygir güce sahip ve 350 Nm tork üretebiliyor.

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Motor Türü:Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

TOGG ne kadar?

TOGG ne kadar?

Markanın şu an satışa olan tek modeli TX10'nun standart menzili aralık ayında 1 milyon 430 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. İlgili model, ocak ayında 2 bin 600 lira zamlandı. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

TOGG T10X fiyat listesi Ocak 2024

TOGG T10X fiyat listesi Ocak 2024

  • V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

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