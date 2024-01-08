TOGG Fiyat Listesi Ocak 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

Markanın şu an satışa olan tek modeli TX10'nun standart menzili aralık ayında 1 milyon 430 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. İlgili model, ocak ayında 2 bin 600 lira zamlandı. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.