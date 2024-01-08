Tesla Fiyat Listesi Ocak 2024: Tesla Model Y Güncel Fiyat

Tesla'nın elektrikli otomobil segmentindeki prestijli modeli Model Y, 2019 Mart ayında tanıtıldı ve 2020'nin sonlarında teslimatlarına başlandı. Bu model, çeşitli güvenlik ve konfor özellikleriyle donatılmış durumda.

Güvenlik konusunda Model Y, standart olarak bir dizi özellik sunuyor. Yaya sesli uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren yardım sistemi, yan hava yastığı, çoklu çarpışma frenlemesi, ABS, şerit takip sistemi, yokuşta kalkış desteği, ESP (denge kontrolü) ve park mesafe sensörü bu özellikler arasında yer alıyor.