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Tesla Fiyat Listesi Ocak 2024: Tesla Model Y Güncel Fiyat

Tesla Fiyat Listesi Ocak 2024: Tesla Model Y Güncel Fiyat

Tesla
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.01.2024 - 18:38

Elektrikli otomobil dünyasının önde gelen markası Tesla'nın ocak ayı fiyatları belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli üretici, 2024'ün ilk ayında fiyatlarını sabit tuttu. Peki, Model Y ne kadar? İşte Tesla'nın Ocak 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Tesla Model Y özellikleri

Tesla Model Y özellikleri

Tesla'nın elektrikli otomobil segmentindeki prestijli modeli Model Y, 2019 Mart ayında tanıtıldı ve 2020'nin sonlarında teslimatlarına başlandı. Bu model, çeşitli güvenlik ve konfor özellikleriyle donatılmış durumda.

Güvenlik konusunda Model Y, standart olarak bir dizi özellik sunuyor. Yaya sesli uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren yardım sistemi, yan hava yastığı, çoklu çarpışma frenlemesi, ABS, şerit takip sistemi, yokuşta kalkış desteği, ESP (denge kontrolü) ve park mesafe sensörü bu özellikler arasında yer alıyor.

Tesla ne kadar?

Tesla ne kadar?

2023'ün son aylarında fiyatlarında sürekli güncellemeye giden marka, ocak ayı için şu an bir fiyat değişikliğine gitmedi. Aralık ayındaki son fiyatlar, 2024'ün ilk günlerinde geçerliliğini koruyor.

Tesla Model Y fiyat listesi Ocak 2024

Tesla Model Y fiyat listesi Ocak 2024

  • Tesla Model Y Arkadan İtiş 2.305.854 TL

  • Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 2.887.834 TL 

  • Tesla Model Y Performance Dört Çeker 3.005.338 TL

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