Tesla Fiyat Listesi Ocak 2024: Tesla Model Y Güncel Fiyat
Tesla Fiyat Listesi Ocak 2024: Tesla Model Y Güncel Fiyat
Kaynak: https://www.tesla.com/
Elektrikli otomobil dünyasının önde gelen markası Tesla'nın ocak ayı fiyatları belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli üretici, 2024'ün ilk ayında fiyatlarını sabit tuttu. Peki, Model Y ne kadar? İşte Tesla'nın Ocak 2024 tarihli güncel fiyat listesi.
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Tesla Model Y özellikleri
Tesla ne kadar?
Tesla Model Y fiyat listesi Ocak 2024
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