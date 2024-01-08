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Jeep Fiyat Listesi Ocak 2024: Jeep Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Jeep Fiyat Listesi Ocak 2024: Jeep Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.01.2024 - 17:35

Arazi araçları ve SUV segmentinde adından sıkça söz ettiren, her zaman öncü markalardan biri olan Jepp, 2024'ün ilk fiyat listesini paylaştı. Ocak ayına özel modellerde birçok indirim söz konusuyken fiyatlar, geçen aya göre artış gösterdi. Peki, markanın en sevilen modelleri Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler'ın yeni fiyatları ne oldu? İşte Jepp'in 2024 Ocak fiyat listesi.

Kaynak: https://www.jeep.com.tr/
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Jeep fiyat listesi

Jeep fiyat listesi

2023'ün son ayında indirimlerle alıcılarının karşısına çıkan ABD merkezi üreticide fiyatlar, ocak ayında artış gösterdi. Geçen ay, 1 milyon 520 bin liradan listelenen Renegade'nin fiyatı, yeni ayda 1 milyon 560 bin lira oldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, kampanyalı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Renegade fiyat listesi Ocak 2024

Jeep Renegade fiyat listesi Ocak 2024

  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Longitude 1.560.000TL

  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited 1.590.000TL

Jeep Compass fiyat listesi Ocak 2024

Jeep Compass fiyat listesi Ocak 2024

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Longitude 1.945.505 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.005.155 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp S Limited 2.282.705TL

  • Yeni Compass S Limited 1.3 PHEV 240hp AT 4xe 2.960.200TL

Jeep Wrangler fiyat listesi Ocak 2024

Jeep Wrangler fiyat listesi Ocak 2024
  • Wrangler Rubicon 2.0 Bz 272hp 4x4 AT 8.285.000TL

Jeep Avenger fiyat listesi Ocak 2024

Jeep Avenger fiyat listesi Ocak 2024
  • Jeep Avenger 115KW Summit 1.670.900TL
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