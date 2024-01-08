Jeep Fiyat Listesi Ocak 2024: Jeep Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Arazi araçları ve SUV segmentinde adından sıkça söz ettiren, her zaman öncü markalardan biri olan Jepp, 2024'ün ilk fiyat listesini paylaştı. Ocak ayına özel modellerde birçok indirim söz konusuyken fiyatlar, geçen aya göre artış gösterdi. Peki, markanın en sevilen modelleri Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler'ın yeni fiyatları ne oldu? İşte Jepp'in 2024 Ocak fiyat listesi.