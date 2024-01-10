Chery Fiyat Listesi Ocak 2024: Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

2023'ün son iki ayında fiyatlarını sabit tutan Chery, 2024'ün ilk ayında modellerinin fiyatlarında 3 bin liralık artışa gitti. Aralık ayında 1 milyon 180 bin liradan listelenen ve satıştaki modeller arasında en uygun fiyatlı olan Omoda 5, yeni ayda 1 milyon 183 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.