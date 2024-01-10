Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Otomobil
Chery Fiyat Listesi Ocak 2024: Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Chery Fiyat Listesi Ocak 2024: Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Chery
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
10.01.2024 - 10:25

Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery, merakla beklenen ocak ayı fiyatlarını açıkladı. Son dönemlerde otomobil severlerin radarına giren ve popülerliğini her geçen gün artıran markanın fiyatları, bir önceki aya 3 bin TL'lik artış gösterdi. Peki, rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken üreticinin Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri ne kadar? İşte, Chery'nin 2024 Ocak tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://cherytr.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda

Chery fiyat listesi

Chery fiyat listesi

2023'ün son iki ayında fiyatlarını sabit tutan Chery, 2024'ün ilk ayında modellerinin fiyatlarında 3 bin liralık artışa gitti. Aralık ayında 1 milyon 180 bin liradan listelenen ve satıştaki modeller arasında en uygun fiyatlı olan Omoda 5, yeni ayda 1 milyon 183 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 fiyat listesi Ocak 2024

Chery Omoda 5 fiyat listesi Ocak 2024

  • Comfort 1.183.000 TL

  • Luxury 1.303.000 TL

  • Excellent 1.403.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Ocak 2024

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Ocak 2024

  • Comfort 1.198.100 TL

  • Luxury 1.353.000 TL

  • Excellent 1.453.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi Ocak 2024

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi Ocak 2024

  • Luxury 1.493.000 TL

  • Excellent 1.643.000 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?