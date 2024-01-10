Chery Fiyat Listesi Ocak 2024: Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar
Chery Fiyat Listesi Ocak 2024: Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://cherytr.com/
Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery, merakla beklenen ocak ayı fiyatlarını açıkladı. Son dönemlerde otomobil severlerin radarına giren ve popülerliğini her geçen gün artıran markanın fiyatları, bir önceki aya 3 bin TL'lik artış gösterdi. Peki, rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken üreticinin Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri ne kadar? İşte, Chery'nin 2024 Ocak tarihli güncel fiyat listesi.
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Chery fiyat listesi
Chery Omoda 5 fiyat listesi Ocak 2024
Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Ocak 2024
Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi Ocak 2024
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