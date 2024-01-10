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Ford Fiyat Listesi Ocak 2024: Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatlar

Ford Fiyat Listesi Ocak 2024: Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
10.01.2024 - 15:00

Amerika merkezli otomotiv üreticisi Ford, ocak ayı fiyat listesini paylaştı. Yeni ayda bazı modellerin fiyatlarında değişim yaşanmazken bazılarında ise artış gözlemlendi. Peki, yeni ayda Ford Focus, Puma, Kuga, Couirer ve Mustang Mach-E ne kadar oldu? İşte, Ford Ocak 2024 fiyat listesi.

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Ford fiyat listesi

Ford fiyat listesi

Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Focus, yeni yılın ilk ayında 1 milyon 185 bin 800 liradan listelendi. Aynı otomobil, aralık ayında da yine bu fiyattan müşterilerin beğenisine sunulmuştu. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Ford Focus fiyat listesi Ocak 2024

Ford Focus fiyat listesi Ocak 2024

  • Trend X 4 Kapı 1.0Lt EcoBoost  125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.185.800 TL 

  • Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 1.200.300 TL 1.200.300 TL 

  • Titanium Stil 5 Kapı 1.0Lt EcoBoost  125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.224.300 TL

  • Titanium Stil 4 Kapı 1.0Lt EcoBoost  125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.221.400 TL 

  • Titanium X 4 Kapı 1.0Lt EcoBoost  125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.242.800 TL

Ford Puma fiyat listesi Ocak 2024

Ford Puma fiyat listesi Ocak 2024

  • 2023 Style Suv 1.0Lt EcoBoost 95 PS Benzin6 İleri Manuel 1.083.500 TL

  • 2023 Style Suv 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin7 İleri Otomatik 1.398.000 TL

  • 2023 St 1.5Lt 200 PS Benzin6 İleri Manuel 1.934.000 TL

  • 2024 Style Suv 1.0Lt EcoBoost 95 PS Benzin6 İleri Manuel 1.126.300 TL

  • 2024 Style Suv 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin7 İleri Otomatik 1.451.100 TL

  • 2024 St 1.5Lt 200 PS Benzin6 İleri Manuel 2.011.100 TL

Ford Kuga fiyat listesi Ocak 2024

Ford Kuga fiyat listesi Ocak 2024

  • 2023 Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS 6 İleri Manuel 1.513.000 TL

  • 2023 Style SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.731.000 TL

  • 2023 Titanium SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.912.900 TL

  • 2023 St-Line SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 2.107.200 TL

  • 2023 ST-Line SUV Black Package 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 2.250.700 TL

  • 2023 Ford Kuga Vignale SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik 2.603.500 TL

  • 2024 Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS 6 İleri Manuel 1.569.300 TL

  • 2024 Style SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.796.700 TL

  • 2024 Titanium SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.985.500 TL

  • 2024 St-Line SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 2.187.300 TL

  • 2024 ST-Line SUV Black Package 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 2.336.300 TL

  • 2024 Ford Kuga Vignale SUV 1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik 2.707.400 TL

Ford Journey Courier Ocak 2024

Ford Journey Courier Ocak 2024

  • 2023 Deluxe 1.0L Ecoboost 125PS 6 İleri Manuel 1.392.500 TL

  • 2023 Titanium 1.0L Ecoboost 125PS 7 İleri Otomatik 1.647.100 TL

  • 2024 Deluxe 1.0L Ecoboost 125PS 6 İleri Manuel 1.448.000 TL

  • 2024 Titanium 1.0L Ecoboost 125PS 7 İleri Otomatik 1.712.800 TL

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Ford Mustang Mach-E fiyat listesi Ocak 2024

Ford Mustang Mach-E fiyat listesi Ocak 2024

  • 2023 Mustang Mach-E Standard Range RWD 198KW 4.222.200 TL

  • 2023 Mustang Mach-E Standard Range AWD 198KW 4.729.000 TL

  • 2023 Mustang Mach-E Extended Range RWD 216KW 5.021.100 TL

  • 2023 Mustang Mach-E Extended Range AWD 258KW 5.622.600 TL

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