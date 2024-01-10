Ford Fiyat Listesi Ocak 2024: Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatlar
Ford Fiyat Listesi Ocak 2024: Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Amerika merkezli otomotiv üreticisi Ford, ocak ayı fiyat listesini paylaştı. Yeni ayda bazı modellerin fiyatlarında değişim yaşanmazken bazılarında ise artış gözlemlendi. Peki, yeni ayda Ford Focus, Puma, Kuga, Couirer ve Mustang Mach-E ne kadar oldu? İşte, Ford Ocak 2024 fiyat listesi.
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Ford fiyat listesi
Ford Focus fiyat listesi Ocak 2024
Ford Puma fiyat listesi Ocak 2024
Ford Kuga fiyat listesi Ocak 2024
Ford Journey Courier Ocak 2024
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Ford Mustang Mach-E fiyat listesi Ocak 2024
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