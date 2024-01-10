Ford Fiyat Listesi Ocak 2024: Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatlar

Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Focus, yeni yılın ilk ayında 1 milyon 185 bin 800 liradan listelendi. Aynı otomobil, aralık ayında da yine bu fiyattan müşterilerin beğenisine sunulmuştu. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.