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Land Rover Fiyat Listesi Ocak 2024: Range Rover, Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatlar

Land Rover Fiyat Listesi Ocak 2024: Range Rover, Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.01.2024 - 21:02

Büyük Britanya'nın otomobil endüstrisinde lüks SUV segmentinde öne çıkan dev marka Land Rover'ın yeni yılın ilk ayı için belirlenen fiyatları duyuruldu. Aralık ayında modellerine zam uygulayan prestijli marka, yeni ayda da fiyat artışına gitti. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender modellerinin yeni fiyatları ne oldu? İşte, Land Rover'ın Ocak 2024 fiyat listesi hakkında detaylar.

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Land Rover fiyat listesi

Land Rover fiyat listesi

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Range Rover fiyat listesi Ocak 2024

Range Rover fiyat listesi Ocak 2024

  • HSE 2.997 cc - 350 bg 17.518.152 TL

  • AUTOBIOGRAPHY 2.997 cc - 350 bg 18.893.122 TL

Range Rover Sport fiyat listesi Ocak 2024

Range Rover Sport fiyat listesi Ocak 2024

  • SE 2.997 cc - 300 bg 11.639.842 TL

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 300 bg 11.993.045 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg 12.762.523 TL

  • AUTOBIOGRAPHY 2.997 cc - 350 bg 13.910.434 TL

Range Rover Velar fiyat listesi Ocak 2024

Range Rover Velar fiyat listesi Ocak 2024

  • S 1.997 cc - 204 bg 5.372.722 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg 6.035.964 TL

Range Rover Evouqe fiyat listesi Ocak 2024

Range Rover Evouqe fiyat listesi Ocak 2024

  • S 1.498 cc - 160 bg 3.511.531 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg 3.806.708 TL

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Range Rover Discovery fiyat listesi Ocak 2024

Range Rover Discovery fiyat listesi Ocak 2024

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg 6.065.036 TL

  • DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg 6.469.091 TL

Range Rover Discovery Sport fiyat listesi Ocak 2024

Range Rover Discovery Sport fiyat listesi Ocak 2024

  • S 1.497 cc - 309 bg 4.220.381 TL

  • DYNAMIC SE 1.497 cc - 309 bg 4.589.353 TL

  • DYNAMIC HSE 1.497 cc - 309 bg 4.901.559 TL

Range Rover Defender fiyat listesi Ocak 2024

Range Rover Defender fiyat listesi Ocak 2024

  • S 1.997 cc - 300 bg  6.528.221 TL

  • SE 1.997 cc - 300 bg 6.685.901 TL

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg 7.070.246 TL

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg 7.681.256 TL

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