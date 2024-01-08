Land Rover Fiyat Listesi Ocak 2024: Range Rover, Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatlar

Büyük Britanya'nın otomobil endüstrisinde lüks SUV segmentinde öne çıkan dev marka Land Rover'ın yeni yılın ilk ayı için belirlenen fiyatları duyuruldu. Aralık ayında modellerine zam uygulayan prestijli marka, yeni ayda da fiyat artışına gitti. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender modellerinin yeni fiyatları ne oldu? İşte, Land Rover'ın Ocak 2024 fiyat listesi hakkında detaylar.