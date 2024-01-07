Citroen Fiyat Listesi Ocak 2024: Citroen C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatlar

2023'ün son aylarında sabit fiyat politikası izleyen marka, ocak ayında fiyat artışına gitti. 2023 model otomobiller, aralık ayına göre ortalama 20 bin TL zamlandı. 2024 model araçlar ise ilk kez fiyatlandırıldı. Aşağıda yer alan fiyatlar, 2024 model yılı anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.