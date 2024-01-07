Citroen Fiyat Listesi Ocak 2024: Citroen C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatlar
Citroen Fiyat Listesi Ocak 2024: Citroen C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Uzun zamandır fiyatlarını sabit tutan Citroen, yeni yılın ilk ayında zamla alıcılarının karşısına çıktı. Fransız üretici, 2024 model otomobillerini de ilk kez listeledi. Peki, Citroen C3, C4, C5, Ami, Aircross ve C-Elysee ne kadar? İşte Citroen'in güncel 2024 Ocak ayı fiyat listesi.
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Citroen fiyat listesi
Citroen C3 fiyat listesi Ocak 2024
Citroen C3 Aircross fiyat listesi Ocak 2024
Citroen C4 fiyat listesi Ocak 2024
Citroen C4X fiyat listesi Ocak 2024
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Citroen C5 Aircross fiyat listesi Ocak 2024
Citroen C-Elysee fiyat listesi Ocak 2024
Citroen Ami fiyat listesi Ocak 2024
Citroen Berlingo fiyat listesi Ocak 2024
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