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Citroen Fiyat Listesi Ocak 2024: Citroen C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatlar

Citroen Fiyat Listesi Ocak 2024: Citroen C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatlar

Citroen
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
07.01.2024 - 20:29

Uzun zamandır fiyatlarını sabit tutan Citroen, yeni yılın ilk ayında zamla alıcılarının karşısına çıktı. Fransız üretici, 2024 model otomobillerini de ilk kez listeledi. Peki, Citroen C3, C4, C5, Ami, Aircross ve C-Elysee ne kadar? İşte Citroen'in güncel 2024 Ocak ayı fiyat listesi.

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen fiyat listesi

Citroen fiyat listesi

2023'ün son aylarında sabit fiyat politikası izleyen marka, ocak ayında fiyat artışına gitti. 2023 model otomobiller, aralık ayına göre ortalama 20 bin TL zamlandı. 2024 model araçlar ise ilk kez fiyatlandırıldı. Aşağıda yer alan fiyatlar, 2024 model yılı anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Citroen C3 fiyat listesi Ocak 2024

Citroen C3 fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold 872.800 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 981.500 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine 1.034.300 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE 1.065.400 TL

Citroen C3 Aircross fiyat listesi Ocak 2024

Citroen C3 Aircross fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold 1.149.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine (Çift Renk) 1.295.000 TL

Citroen C4 fiyat listesi Ocak 2024

Citroen C4 fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.345.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.431.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.478.000 TL

  • 100 KW Shine Bold 1.487.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.567.000 TL

Citroen C4X fiyat listesi Ocak 2024

Citroen C4X fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.377.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.494.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.550.000 TL

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Citroen C5 Aircross fiyat listesi Ocak 2024

Citroen C5 Aircross fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.760.000 TL (kampanyalı)

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.810.000 TL (kampanyalı)

  • 1.2 Hybrid 136 HP - e-DCS6 E-Series 1.860.000 TL (lansmana özel)

Citroen C-Elysee fiyat listesi Ocak 2024

Citroen C-Elysee fiyat listesi Ocak 2024
  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 952.500 TL

Citroen Ami fiyat listesi Ocak 2024

Citroen Ami fiyat listesi Ocak 2024
  • Ami One Electric 419.000 TL

Citroen Berlingo fiyat listesi Ocak 2024

Citroen Berlingo fiyat listesi Ocak 2024
  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 938.000 TL
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