Opel Fiyat Listesi Ocak 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Opel Fiyat Listesi Ocak 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.opel.com.tr/
Alman otomotiv üreticisi Opel'in 2024 yılındaki ilk fiyatları belli oldu. Ocak ayında tüm modellerde fiyat artış görüldü. Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ne kadar oldu? İşte Opel Ocak 2024 güncel fiyat listesi.
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Opel fiyat listesi
Opel Corsa fiyat listesi Ocak 2024
Opel Astra fiyat listesi Ocak 2024
Opel Mokka fiyat listesi Ocak 2024
Opel Crossland fiyat listesi Ocak 2024
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Opel Grandland fiyat listesi Ocak 2024
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