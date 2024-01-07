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Opel Fiyat Listesi Ocak 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel Fiyat Listesi Ocak 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
07.01.2024 - 18:27

Alman otomotiv üreticisi Opel'in 2024 yılındaki ilk fiyatları belli oldu. Ocak ayında tüm modellerde fiyat artış görüldü. Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ne kadar oldu? İşte Opel Ocak 2024 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.opel.com.tr/
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Opel fiyat listesi

Opel fiyat listesi

Aralık ayında 889 bin lira seviyesinden listelenen ve markanın en uygun opsiyonu konumunda bulunan Corsa, ocak ayında 992 bin 900 liradan satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Ocak 2024

Opel Corsa fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 992.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.169.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.237.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.331.900 TL

  • e-Corsa 100 kW Ultimate 1.313.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Ocak 2024

Opel Astra fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.519.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.716.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.816.900 TL

  • 115 kW Ultimate 1.648.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Ocak 2024

Opel Mokka fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.508.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.639.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.721.900 TL

  • 100 kW Ultimate 1.538.900 TL

Opel Crossland fiyat listesi Ocak 2024

Opel Crossland fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.156.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.298.900 TL

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Opel Grandland fiyat listesi Ocak 2024

Opel Grandland fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.879.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.968.900 TL

  • 1.5 130 HP Benzin AT8 GS 1.973.900 TL

  • 1.5 130 HP Benzin AT8 Ultimate 2.063.900 TL

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