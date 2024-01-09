Togg'un T10F Fastback Modeli ABD'de Görücüye Çıktı
Togg'un T10F Fastback Modeli ABD'de Görücüye Çıktı
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli görücüye çıktı.
ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2024'te görücüye çıkan Togg'un T10F fastback modelinin örtüsü Gürcan Karakaş'ın açılış konuşması sonrasında kaldırıldı.
T10F'in örtüsünün kalktığı anlar 🎥
Modelin ayrıntılı fotoğrafları 👇
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