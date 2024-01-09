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Togg'un T10F Fastback Modeli ABD'de Görücüye Çıktı

Togg'un T10F Fastback Modeli ABD'de Görücüye Çıktı

Togg
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.01.2024 - 23:15

Togg'un merakla beklenen T10F fastback modeli ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 teknoloji fuarında tanıtıldı.

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli görücüye çıktı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli görücüye çıktı.

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2024'te görücüye çıkan Togg'un T10F fastback modelinin örtüsü Gürcan Karakaş'ın açılış konuşması sonrasında kaldırıldı.

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2024'te görücüye çıkan Togg'un T10F fastback modelinin örtüsü Gürcan Karakaş'ın açılış konuşması sonrasında kaldırıldı.

T10F'in örtüsünün kalktığı anlar 🎥

Modelin ayrıntılı fotoğrafları 👇

Modelin ayrıntılı fotoğrafları 👇
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