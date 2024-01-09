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Volkswagen Araçlarına ChatGPT Entegre Ediyor! İşte Volkswagen'in Yapay Zeka Destekli Yeni Modelleri

Volkswagen Araçlarına ChatGPT Entegre Ediyor! İşte Volkswagen'in Yapay Zeka Destekli Yeni Modelleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.01.2024 - 14:25 Son Güncelleme: 09.01.2024 - 14:48

Yılın en büyük teknoloji etkinliği olan Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) katılan Volkswagen, bazı modellerine ChatGPT desteği ekleyeceğini duyurdu. Alman otomobil devinin hangi modellerinde yapay zeka sohbet robotunun yer alması planlandığı ise merak konusu oldu! 

İşte, detaylar...

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Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yerini alan otomobil devinden, yeni modellerine ChatGPT hamlesi!

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yerini alan otomobil devinden, yeni modellerine ChatGPT hamlesi!

Mercedes-Benz'den sonra Volkswagen'den de yapay zeka hamlesi geldi! Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Haziran ayında Mercedes-Benz seçili araçlarına AI-bot'u MBUX bilgi-eğlence sistemini eklemişti. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük navigasyon firmalarından biri olan TomTom da Microsoft ile ortaklık kurarak yapay zeka teknolojilerine bir adım daha yaklaşmıştı. 

Sıra, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'de!

Volkswagen araçlara ChatGPT geliyor!

Volkswagen araçlara ChatGPT geliyor!

Alman otomobil sektörünün öncüsü olan VW, seçili modellerine IDA adını verdikleri sesli asistanı eklemeyi düşündüklerini bildirdi. Bu sesli asistan, yapay zeka teknolojisi ile desteklenmiş bir sohbet robotu olacak.

2024 yılında CES etkinliği çerçevesinde yapılan duyuruda, OpenAI tarafından geliştirilen ve yapay zeka tabanlı bir sohbet robotu olan ChatGPT'nin kullanılacağı belirtildi. VW, bu sayede kullanıcılarına daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı ve onların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vererek, kullanıcı memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

OpenAI'ın tüm dünyada konuşulan sohbet robotu ChatGPT, yılın ikinci çeyreğinde Volkswagen araçlarda yerini alacak!

OpenAI'ın tüm dünyada konuşulan sohbet robotu ChatGPT, yılın ikinci çeyreğinde Volkswagen araçlarda yerini alacak!

Şirketin teknoloji ortağı Cerence'in sunduğu Chat Pro ürünü ve OpenAI'nin geniş bir dil modelini temel alan yapay zeka tabanlı chatbot, Avrupa'dan başlamak üzere kullanıma sunulacak. Türkiye'deki çıkış tarihinin ne zaman olacağına ilişkin bir bilgi ise henüz yok. 

Volkswagen, Chat GPT'yi 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren birçok seri üretim araçta standart özellik olarak sunan ilk toplu üretici olmayı planlıyor.

Volkswagen hangi modellerine ChatGPT entegre edecek?

Volkswagen hangi modellerine ChatGPT entegre edecek?

Volkswagen'in elektrikli otomobil serisi olan ID.7, ID.4, ID.5 ve ID.3 ile birlikte yeni Tiguan, Passat ve Golf modelleri, yapay zeka sohbet robotu teknolojisini benimseyen araçlar arasında yer alacak. Bu modellere entegre edilmesi planlanan ChatGPT ile otomobil kullanıcılarına, araçlarıyla daha önce hiç deneyimlemedikleri bir iletişim seviyesine ulaşma imkanı sunulacak.

Volkswagen'in IDA sesli asistanı klima kontrolü, navigasyon veya araca genel bilgi soruları sormayı mümkün kılacak!

Volkswagen'in IDA sesli asistanı klima kontrolü, navigasyon veya araca genel bilgi soruları sormayı mümkün kılacak!

ChatGPT'nin Volkswagen sesli asistan entegrasyonu, önceki ses kontrolünün çok ötesine geçen çok sayıda yeni özellik sunuyor. Örneğin, IDA sesli asistanı bilgi-eğlence sistemini, navigasyonu ve klimayı kontrol etmek veya genel bilgi sorularını yanıtlamak için kullanılabilecek. 

Volkswagen, söz konusu entegrasyonun tamamen “eller serbest”, yani hiç elinizi kullanmadan araç içi işlevleri yerine getirebilmeyi sağlamak adına eklendiğini ifade ediyor. Bu da demek oluyor ki gelecekte, yalnızca 'Merhaba IDA' gibi basit bir komut ile ya da direksiyonda yer alan bir düğme aracılığıyla sohbet botuna erişmek mümkün olacak.

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