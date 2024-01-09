Volkswagen Araçlarına ChatGPT Entegre Ediyor! İşte Volkswagen'in Yapay Zeka Destekli Yeni Modelleri
Volkswagen Araçlarına ChatGPT Entegre Ediyor! İşte Volkswagen'in Yapay Zeka Destekli Yeni Modelleri
Yılın en büyük teknoloji etkinliği olan Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) katılan Volkswagen, bazı modellerine ChatGPT desteği ekleyeceğini duyurdu. Alman otomobil devinin hangi modellerinde yapay zeka sohbet robotunun yer alması planlandığı ise merak konusu oldu!
İşte, detaylar...
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