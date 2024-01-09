Volkswagen Araçlarına ChatGPT Entegre Ediyor! İşte Volkswagen'in Yapay Zeka Destekli Yeni Modelleri

Şirketin teknoloji ortağı Cerence'in sunduğu Chat Pro ürünü ve OpenAI'nin geniş bir dil modelini temel alan yapay zeka tabanlı chatbot, Avrupa'dan başlamak üzere kullanıma sunulacak. Türkiye'deki çıkış tarihinin ne zaman olacağına ilişkin bir bilgi ise henüz yok.

Volkswagen, Chat GPT'yi 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren birçok seri üretim araçta standart özellik olarak sunan ilk toplu üretici olmayı planlıyor.