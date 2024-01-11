Honda, Tasarımıyla Dikkat Çeken İki Yeni Elektrikli Otomobil Konspetini Tanıttı!
Honda, Tasarımıyla Dikkat Çeken İki Yeni Elektrikli Otomobil Konspetini Tanıttı!
Honda, CES 2024 fuarında modern tasarımı ile dikkat çeken Honda Saloon ve Honda Space-Hub isimli iki yeni elektrikli araç konseptini tanıttı. 👇
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Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda, geçtiğimiz gün düzenlediği lansman ile beraber CES 2024 fuarına damgasını vurdu.
Ünlü marka, elektrikli otomobil dünyasında izleyeceği yolu göstermek adına "Honda 0" serisi altında iki yeni konsept modelini tanıttı.
Şirketin ilk olarak sergilediği Space-Hub isimli konsept araç, fütürist dış tasarımı ile epey ilgi toplarken, yolcular adına maksimum genişlikte bir iç alan sunuyor.
‘Maksimum insan minimum makine.’ felsefesi ile geliştirilen yeni konsept, geniş iç mekan tasarımı ile birlikte sürücü ve yolcuların seyahat deneyimini daha konforlu hale getirmeyi ve araç içinde hareket özgürlüğü yaratmayı hedefliyor.
Yeni Space-Hub, geniş ve konforlu iç alanının yanı sıra, otonom sürüş, akıllı özellikler, performans ve pil verimliliği konularında sahip olduğu yeniliklerle de öne çıkıyor.
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Markanın "Saloon" adı verilen bir diğer konsepti ise Space-Hub'a kıyasla daha keskin ve sportif tasarım detayları ile dikkat çekiyor.
‘İnce, hafif ve akıllı’ sloganı ile birlikte sergilenen yeni elektrikli konsept, performans ve konforu bir arada sunulduğu bir sürüş deneyimi vadediyor.
Bu bağlamda otonom sürüş teknolojisini ve yeni nesil verimlilik özelliklerini destekleyen Honda Saloon, Space-Hub konsepti ile beraber ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) isimli yeni bir sisteme de ev sahipliği yapıyor.
Honda tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu sistem daha güvenli ve verimli bir sürüş deneyimi için gelişmiş yapay zeka, algılama, tanıma ve sürücü izleme teknolojileri içeriyor.
Konsept tasarımlarının sergilendiği yeni elektrikli Honda 0 serisinin ilk modeli, 2026'da ABD'de yollarda olacak. İlerleyen süreçte ise Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarda da satışa sunulacak.
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