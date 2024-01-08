Toyota Devrim Niteliğindeki Suyla Çalışan Araba Modelinin Üretimine Başladı

Japon otomotiv lideri Toyota, elektrikli araç trendinden ayrılarak sürdürülebilirlik ve karbon nötr hedeflerine uygun olarak hidrojen teknolojisine yöneliyor. Şirket, geleceğin taşıtlarını bu yenilikçi yaklaşımla geliştirme yolunda ilerliyor. Detaylar içerikte. 👇

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