Toyota Devrim Niteliğindeki Suyla Çalışan Araba Modelinin Üretimine Başladı
Toyota Devrim Niteliğindeki Suyla Çalışan Araba Modelinin Üretimine Başladı
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Toyota'nın yeni hidrojen yanmalı motor teknolojisi, otomobil endüstrisinde devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor.
Bu teknoloji, sadece su buharı emisyonu yaparak çevre dostu bir seçenek sunuyor ve otomobiller için daha uzun menziller ile hızlı yakıt ikmali imkanı sağlıyor.
Yamaha Motor ile iş birliği içinde geliştirilen bu hidrojen yakıtlı V-8 motor, 455 beygir gücü ve 398 tork sağlıyor.
Araç özellikle, 5 kg hidrojenle 485 km menzil sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Hidrojen teknolojisinin diğer avantajları arasında daha hızlı yakıt ikmal süreleri ve sınırlı malzeme tedarik ihtiyacının azalması yer alıyor.
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Bu özellikler, Toyota'nın hidrojen motorunu elektrikli araçlara karşı cazip bir alternatif haline getiriyor.
Ayrıca Toyota'nın hidrojen yanmalı motoru, neredeyse hiç karbon emisyonu yapmıyor ve elektrikli araç bataryalarına kıyasla daha az nadir metal kullanımıyla öne çıkıyor.
Şirket, 2025 yılına kadar 200 bin yakıt hücresiyle çalışan aracı piyasaya sürmeyi planlıyor.
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