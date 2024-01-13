Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Park Sorunu Tarih Oluyor: Las Vegas'ta Nefes Kesen Anlarla Mercedes EQG'den Akıl Almaz Tank Dönüşü Gösterisi

Park Sorunu Tarih Oluyor: Las Vegas'ta Nefes Kesen Anlarla Mercedes EQG'den Akıl Almaz Tank Dönüşü Gösterisi

otomobil
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 14:22

Mercedes EQG, Las Vegas'taki şovunda sergilediği 'Tank Dönüşü' özelliğiyle dikkat çekti. Bu özellik, aracın kendi etrafında 360 derece dönmesini sağlayarak park sorununa çözüm getiriyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mercedes'in tamamen elektrikli modeli EQG, G-Serisinin elektrik dönüşümünün bir parçası olarak 2024 yılında piyasaya sürülecek.

Mercedes'in tamamen elektrikli modeli EQG, G-Serisinin elektrik dönüşümünün bir parçası olarak 2024 yılında piyasaya sürülecek.

Mercedes EQG, ikonik G-Serisi tasarımını modern LED aydınlatma sistemleri ve bazı küçük değişikliklerle sürdürüyor.

Mercedes EQG, ikonik G-Serisi tasarımını modern LED aydınlatma sistemleri ve bazı küçük değişikliklerle sürdürüyor.

Firmanın ifadesine göre "Elektrikli G-Serisi, gerçek bir G olarak kalmaya devam ediyor ve sofistike özellikler ile gelişmiş elektrik teknolojilerini birleştiriyor."

Firmanın ifadesine göre "Elektrikli G-Serisi, gerçek bir G olarak kalmaya devam ediyor ve sofistike özellikler ile gelişmiş elektrik teknolojilerini birleştiriyor."

EQG'nin en çarpıcı özelliklerinden biri, her tekerin arkasındaki bağımsız elektrik motorları sayesinde sağlanan "tank dönüşü" kabiliyeti.

EQG'nin en çarpıcı özelliklerinden biri, her tekerin arkasındaki bağımsız elektrik motorları sayesinde sağlanan "tank dönüşü" kabiliyeti.

Bu özellik, dar alanlarda büyük bir avantaj sağlıyor ve yerinde sabit bir şekilde dönebiliyor.

Bu özellik, dar alanlarda büyük bir avantaj sağlıyor ve yerinde sabit bir şekilde dönebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir etkinlikte bu özellik, dört farklı Mercedes EQG'nin asfalt üzerinde etkileyici "tank dönüşleri" yaparak sergilendi.

Ayrıca aracın prototip sürümü ile yapılan bir "tank dönüşü" videosu daha önce de dikkat çekmişti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?