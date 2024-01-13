Park Sorunu Tarih Oluyor: Las Vegas'ta Nefes Kesen Anlarla Mercedes EQG'den Akıl Almaz Tank Dönüşü Gösterisi
Park Sorunu Tarih Oluyor: Las Vegas'ta Nefes Kesen Anlarla Mercedes EQG'den Akıl Almaz Tank Dönüşü Gösterisi
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Mercedes'in tamamen elektrikli modeli EQG, G-Serisinin elektrik dönüşümünün bir parçası olarak 2024 yılında piyasaya sürülecek.
Mercedes EQG, ikonik G-Serisi tasarımını modern LED aydınlatma sistemleri ve bazı küçük değişikliklerle sürdürüyor.
Firmanın ifadesine göre "Elektrikli G-Serisi, gerçek bir G olarak kalmaya devam ediyor ve sofistike özellikler ile gelişmiş elektrik teknolojilerini birleştiriyor."
EQG'nin en çarpıcı özelliklerinden biri, her tekerin arkasındaki bağımsız elektrik motorları sayesinde sağlanan "tank dönüşü" kabiliyeti.
Bu özellik, dar alanlarda büyük bir avantaj sağlıyor ve yerinde sabit bir şekilde dönebiliyor.
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Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir etkinlikte bu özellik, dört farklı Mercedes EQG'nin asfalt üzerinde etkileyici "tank dönüşleri" yaparak sergilendi.
Ayrıca aracın prototip sürümü ile yapılan bir "tank dönüşü" videosu daha önce de dikkat çekmişti.
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