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Gazeteci Emre Özpeynirci 2024 Yılında Türkiye'de Satışı Olmayacak Elektrikli Otomobilleri Açıkladı

Gazeteci Emre Özpeynirci 2024 Yılında Türkiye'de Satışı Olmayacak Elektrikli Otomobilleri Açıkladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.01.2024 - 08:47

29 Aralık 2023'te yürürlüğe giren ‘Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ’ nedeniyle markaların bazı elektrikli modeller Türkiye'ye gelemeyecek.

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Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan elektrikli otomobil sayısı, 2022'ye göre yaklaşık 5,5 kat artış göstererek 80,043'e ulaştı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan elektrikli otomobil sayısı, 2022'ye göre yaklaşık 5,5 kat artış göstererek 80,043'e ulaştı.

2022'de trafikteki her 1000 otomobilin sadece biri elektrikliyken, geçen yıl bu oran her 1000 otomobilde 5'e yükseldi.

2022'de trafikteki her 1000 otomobilin sadece biri elektrikliyken, geçen yıl bu oran her 1000 otomobilde 5'e yükseldi.

Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli otomobil ithalatına dair yeni kararları sonucunda, birçok otomobil marka ve modeli için Türkiye pazarı geçici olarak kapandı.

Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli otomobil ithalatına dair yeni kararları sonucunda, birçok otomobil marka ve modeli için Türkiye pazarı geçici olarak kapandı.

Gazeteci Emre Özpeynirci, 2024 yılında Türkiye'ye gelemeyecek olan otomobil modellerini paylaştı.

Gazeteci Emre Özpeynirci, 2024 yılında Türkiye'ye gelemeyecek olan otomobil modellerini paylaştı.

İşte Özpeynirci'nin paylaşımına göre 2024'te ülkemize gelemeyecek elektrikli otomobiller 👇

İşte Özpeynirci'nin paylaşımına göre 2024'te ülkemize gelemeyecek elektrikli otomobiller 👇

  • BMW iX3

  • BYD Atto 3

  • BYD Han

  • BYD Seal U (elektrikli)

  • BYD Dolphin

  • Cupra Tavascan

  • Dacia Spring

  • Ford Mustang Mach-E

  • Hongqi E-HS9

  • Leapmotor T03

  • Lexus RZ 450E

  • Lexus UX

  • MG Cyberster

  • MG MG4

  • MG Marvel R

  • MG ZS EV

  • Neta U

  • Neta GT

  • Neta AYA

  • Nissan X-Trail e-Power

  • Seres 3

  • Skywell ET5

  • Skywell EA3

  • Skywell EA5

  • Subaru Solterra

  • Toyota bz4x

  • Volvo EX30

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