Gazeteci Emre Özpeynirci 2024 Yılında Türkiye'de Satışı Olmayacak Elektrikli Otomobilleri Açıkladı
Gazeteci Emre Özpeynirci 2024 Yılında Türkiye'de Satışı Olmayacak Elektrikli Otomobilleri Açıkladı
29 Aralık 2023'te yürürlüğe giren ‘Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ’ nedeniyle markaların bazı elektrikli modeller Türkiye'ye gelemeyecek.
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Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan elektrikli otomobil sayısı, 2022'ye göre yaklaşık 5,5 kat artış göstererek 80,043'e ulaştı.
2022'de trafikteki her 1000 otomobilin sadece biri elektrikliyken, geçen yıl bu oran her 1000 otomobilde 5'e yükseldi.
Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli otomobil ithalatına dair yeni kararları sonucunda, birçok otomobil marka ve modeli için Türkiye pazarı geçici olarak kapandı.
Gazeteci Emre Özpeynirci, 2024 yılında Türkiye'ye gelemeyecek olan otomobil modellerini paylaştı.
İşte Özpeynirci'nin paylaşımına göre 2024'te ülkemize gelemeyecek elektrikli otomobiller 👇
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