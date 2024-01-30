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BYD'nin Avrupa'da İlk Kez Türkiye'de Piyasaya Süreceği Yeni Otomobil Modeli Belli Oldu!

BYD'nin Avrupa'da İlk Kez Türkiye'de Piyasaya Süreceği Yeni Otomobil Modeli Belli Oldu!

otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 15:28

BYD, SEAL U DM-i isimli hibrit motorlu yeni otomobilini Avrupa pazarında ilk kez Türkiye'de satışa sunacak. 👇

Kaynak: https://twitter.com/eozpeynirci/statu...
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Geçtiğimiz yıl ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermeye başlayan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, yeni bir modelini daha Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermeye başlayan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, yeni bir modelini daha Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Ünlü marka, SEAL U DM-i adlı şarj edilebilir hibrit motorlu yeni aracını Avrupa pazarında ilk kez Türkiye'de piyasaya sürecek.

Ünlü marka, SEAL U DM-i adlı şarj edilebilir hibrit motorlu yeni aracını Avrupa pazarında ilk kez Türkiye'de piyasaya sürecek.

Rekabetçi bir fiyat ile ülkemize ayak basması beklenen yeni D-SUV, geniş yapısı ile D-SUV segmentine dahil olurken, diğer BYD araçlarına benzer şekilde oldukça sade ve modern bir tasarıma sahip.

Rekabetçi bir fiyat ile ülkemize ayak basması beklenen yeni D-SUV, geniş yapısı ile D-SUV segmentine dahil olurken, diğer BYD araçlarına benzer şekilde oldukça sade ve modern bir tasarıma sahip.

Hibrit araç, 98 beygir gücü ve 122 Nm tork üreten 1,5 litre hacimli benzinli motorunun yanı sıra, 45 kW’lık elektrikli bir motora da ev sahipliği yapıyor.

Hibrit araç, 98 beygir gücü ve 122 Nm tork üreten 1,5 litre hacimli benzinli motorunun yanı sıra, 45 kW’lık elektrikli bir motora da ev sahipliği yapıyor.

18,3 kWh'lik bir batarya ile beslenen SEAL U DM-i, 80 kilometrelik elektrikli menzili ile birlikte tam yakıtla yaklaşık 1000 km kadar yol alabiliyor.

18,3 kWh'lik bir batarya ile beslenen SEAL U DM-i, 80 kilometrelik elektrikli menzili ile birlikte tam yakıtla yaklaşık 1000 km kadar yol alabiliyor.
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İç mekan tasarımında yolculara oldukça geniş bir alan sunan otomobil, ön tarafta dijital gösterge paneli ve 15 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ile bizleri karşılıyor.

İç mekan tasarımında yolculara oldukça geniş bir alan sunan otomobil, ön tarafta dijital gösterge paneli ve 15 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ile bizleri karşılıyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktarımlarına göre, BYD, SEAL U DM-i isimli yeni otomobilini 2024’ün ikinci çeyreğinde ülkemizde satışa sunacak.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktarımlarına göre, BYD, SEAL U DM-i isimli yeni otomobilini 2024’ün ikinci çeyreğinde ülkemizde satışa sunacak.

Chery Tiggo 8 Pro gibi yeni nesil benzinli otomobil modellerine rakip olması beklenen aracın başlangıç fiyatı hakkında henüz net bir bilgi yok.

Chery Tiggo 8 Pro gibi yeni nesil benzinli otomobil modellerine rakip olması beklenen aracın başlangıç fiyatı hakkında henüz net bir bilgi yok.

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