Uçaklarda Bulunan Kara Kutular, Bundan Böyle Otomobillerde de Kullanılacak!

M1 sınıfının, 8 koltuk kapasitesini aşmayan ve yolcu taşımacılığı amacıyla kullanılan araçları ifade ettiğini, N1'in ise, toplam ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımacılığın alanında hizmet veren otomobilleri kapsadığını belirtelim.