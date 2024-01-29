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Uçaklarda Bulunan Kara Kutular, Bundan Böyle Otomobillerde de Kullanılacak!

Uçaklarda Bulunan Kara Kutular, Bundan Böyle Otomobillerde de Kullanılacak!

otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 20:17

Avrupa Birliği, uçaklarda bulunan kara kutular ile aynı görevi üstlenen EDR isimli cihazların bundan böyle otomobillerde kullanılmasını zorunlu hale getirdi. 👇

Kaynak: https://www.motor1.com/news/706396/bl...
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Avrupa Birliği, otomotiv sektöründe güvenliği artırmak adına aldığı kararlara bir yenisi daha ekledi.

Avrupa Birliği, otomotiv sektöründe güvenliği artırmak adına aldığı kararlara bir yenisi daha ekledi.

Birliğe bağlı Avrupa Komisyonu, Temmuz 2024 tarihi itibariyle uçaklarda yer alan kara kutulara benzer bir işleve sahip "Olay Veri Kaydedici" (Event Data Recorder) veya kısaca EDR isimli cihazların Avrupa'da satılacak otomobillerde kullanılmasını zorunlu hale getirdi.

Birliğe bağlı Avrupa Komisyonu, Temmuz 2024 tarihi itibariyle uçaklarda yer alan kara kutulara benzer bir işleve sahip "Olay Veri Kaydedici" (Event Data Recorder) veya kısaca EDR isimli cihazların Avrupa'da satılacak otomobillerde kullanılmasını zorunlu hale getirdi.

Söz konusu cihaz, araçların hava yastığı sistemi ile beraber çalışacak ve hava yastığı sensörünün tetiklenmesi ile beraber otomobile ait hız, pozisyon, fren ve titreşim gibi birçok veriyi toplamaya başlayacak.

Söz konusu cihaz, araçların hava yastığı sistemi ile beraber çalışacak ve hava yastığı sensörünün tetiklenmesi ile beraber otomobile ait hız, pozisyon, fren ve titreşim gibi birçok veriyi toplamaya başlayacak.

EDR ayrıca, topladığı mevcut verilere dayanarak herhangi bir acil durum tespit ederse, aracın e-Call sistemi üzerinden otomatik olarak yardım çağırmasına olanak tanıyacak.

EDR ayrıca, topladığı mevcut verilere dayanarak herhangi bir acil durum tespit ederse, aracın e-Call sistemi üzerinden otomatik olarak yardım çağırmasına olanak tanıyacak.

Avrupa Komisyonu‘nun resmi açıklamasına göre, EDR kullanımı şimdilik yalnızca M1 ve N1 sınıfındaki araçlar için zorunlu olacak. Cihaz tarafından toplanan tüm veriler araç sahibinde kalırken, acil durumlarda yetkililer de verilere erişebilecek.

Avrupa Komisyonu‘nun resmi açıklamasına göre, EDR kullanımı şimdilik yalnızca M1 ve N1 sınıfındaki araçlar için zorunlu olacak. Cihaz tarafından toplanan tüm veriler araç sahibinde kalırken, acil durumlarda yetkililer de verilere erişebilecek.

M1 sınıfının, 8 koltuk kapasitesini aşmayan ve yolcu taşımacılığı amacıyla kullanılan araçları ifade ettiğini, N1'in ise, toplam ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımacılığın alanında hizmet veren otomobilleri kapsadığını belirtelim.

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ömer

2-3 bin lira ver kamera taktır ne gerek var 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️