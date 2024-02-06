Tesla Cybertruck'ta Ölümcül Kazalara Neden Olabilecek Yeni Bir Tasarım Hatası Keşfedildi!
Tesla Cybertruck'ta Ölümcül Kazalara Neden Olabilecek Yeni Bir Tasarım Hatası Keşfedildi!
Tesla'nın geçtiğimiz aylarda teslimatlarına başladığı yeni elektrikli pick-up modeli Tesla Cybertruck'ta ölümcül kazalara neden olabilecek yeni bir tasarım hatası ortaya çıktı. Öyle ki, söz konusu hata otomobilin lastiklerine ciddi şekilde zarar veriyor.
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Tesla tarafından ilk kez 2019'da tanıtılan ve 2023 yılı ile beraber yollarda görmeye başladığımız Tesla Cybertruck, oldukça ciddi bir hata nedeniyle tekrardan gündeme geldi.
Üretimi uzun bir süre boyunca ertelenen yeni elektrikli pick-up modelinin jant kapaklarında yeni bir tasarım hatası keşfedildi.
T Sportline isimli bir YouTube kanalının konu hakkında yayınladığı videoya göre, Cybertruck'ta yer alan aero jant kapakları, sürüş esnasında aracın lastiklerinin aşınmasına yol açıyor.
Dev üretici tarafından hava türbülansını azaltmak ve bu sayede otomobilin sürüş menzilini artırmak amacıyla özel olarak üretilen jant kapakları, tasarımı nedeniyle lastik kenarlarına oldukça yakın şekilde konumlanmış durumda.
Öyle ki, uç kısımları lastik kenarından sadece birkaç milimetre uzaklıkta olan jant kapakları, sert yapısı nedeniyle temas halinde olduğu lastikleri ciddi şekilde yıprandırabiliyor.
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Söz konusu tasarım hatasının lastiklerde sebep olduğu aşınmaları, sadece 3bin kilometre mesafe kat eden Cybertruck modellerinde bile görmek mümkün.
Videoda yapılan açıklamaya göre, jant kapaklarının lastik yanlarına sürekli temas etmesi, lastiklerde ciddi yarıklara yol açarak ölümcül kazalara sebebiyet verebilir.
Öte yandan, mevcut hata hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Tesla'nın, yakın zamanda jant kapaklarını yeniden tasarlama kararı alacağı tahmin ediliyor.
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