Tesla Cybertruck'ta Ölümcül Kazalara Neden Olabilecek Yeni Bir Tasarım Hatası Keşfedildi!

Tesla'nın geçtiğimiz aylarda teslimatlarına başladığı yeni elektrikli pick-up modeli Tesla Cybertruck'ta ölümcül kazalara neden olabilecek yeni bir tasarım hatası ortaya çıktı. Öyle ki, söz konusu hata otomobilin lastiklerine ciddi şekilde zarar veriyor.

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