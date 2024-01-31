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Elon Musk Tesla'nın Geliştirmekte Olduğu İnsansı Robot Optimus'un Yeni Bir Videosunu Paylaştı

Elon Musk Tesla'nın Geliştirmekte Olduğu İnsansı Robot Optimus'un Yeni Bir Videosunu Paylaştı

Robot Tesla Elon Musk
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 16:11

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin geliştirmekte olduğu insansı robot Optimus'un yeni bir videosunu paylaştı. Robotun yürüyüş mekaniklerini sergileyen video Tesla'nın bu alandaki ilerlemesini gösteriyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Elon Musk liderliğindeki elektrikli otomobil üreticisi Tesla, insansı robot geliştirme projesine de odaklanmış durumda.

Elon Musk liderliğindeki elektrikli otomobil üreticisi Tesla, insansı robot geliştirme projesine de odaklanmış durumda.

Şirketin henüz seri üretime geçmemiş olan ve "Optimus" olarak adlandırılan robotu, uzun bir geliştirme sürecinden geçiyor.

Şirketin henüz seri üretime geçmemiş olan ve "Optimus" olarak adlandırılan robotu, uzun bir geliştirme sürecinden geçiyor.

Tesla'nın bu projede yavaş fakat kararlı adımlarla ilerlediği, zaman zaman yapılan açıklamalarla ortaya konuyor.

Tesla'nın bu projede yavaş fakat kararlı adımlarla ilerlediği, zaman zaman yapılan açıklamalarla ortaya konuyor.

Şimdi de Elon Musk, Tesla Optimus ile ilgili yeni bir güncelleme paylaşarak Optimus'un yürüyüş mekanizmasında önemli iyileştirmeler yapıldığını gözler önüne serdi.

Şimdi de Elon Musk, Tesla Optimus ile ilgili yeni bir güncelleme paylaşarak Optimus'un yürüyüş mekanizmasında önemli iyileştirmeler yapıldığını gözler önüne serdi.

Musk paylaşımında "Optimus ile yürüyüşe çıkmak" ifadesini kullanarak projenin güncel durumu hakkında somut bilgiler vermese de ilerlemenin sinyallerini verdi.

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İnsansı bir robot geliştirmek zaten karmaşık bir süreçken Optimus gibi yüksek kaliteli bir robot üzerinde çalışmak daha da zorlu bir iş.

İnsansı bir robot geliştirmek zaten karmaşık bir süreçken Optimus gibi yüksek kaliteli bir robot üzerinde çalışmak daha da zorlu bir iş.

Tesla, geçen ay ikinci nesil Optimus'u duyurarak robotun hassasiyetini ve gelişmiş özelliklerini dünyaya sergiledi.

Tesla, geçen ay ikinci nesil Optimus'u duyurarak robotun hassasiyetini ve gelişmiş özelliklerini dünyaya sergiledi.

Elon Musk, 2023'ün temmuz ayında yaptığı açıklamada yıllar süren çalışmalar sonucu sadece 5-6 adet Optimus üretebildiklerini belirtti.

Elon Musk, 2023'ün temmuz ayında yaptığı açıklamada yıllar süren çalışmalar sonucu sadece 5-6 adet Optimus üretebildiklerini belirtti.

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