Elon Musk Tesla'nın Geliştirmekte Olduğu İnsansı Robot Optimus'un Yeni Bir Videosunu Paylaştı

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin geliştirmekte olduğu insansı robot Optimus'un yeni bir videosunu paylaştı. Robotun yürüyüş mekaniklerini sergileyen video Tesla'nın bu alandaki ilerlemesini gösteriyor. Detaylar içerikte. 👇

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