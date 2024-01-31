Dünyanın İlk Süper Jet Yarışının Tarihi Belli Oldu: Uçan İnsanların Kıyasıya Rekabeti Yakında Başlıyor!
Dünyanın İlk Süper Jet Yarışının Tarihi Belli Oldu: Uçan İnsanların Kıyasıya Rekabeti Yakında Başlıyor!
Uzun bir süredir teknoloji gündeminde yer alan bireysel uçuş araçları, yakın zamanda yeni bir yarışta sahne alacak. Kişisel jetpack üreticisi Gravity Industries, dünyanın ilk süper jet veya bir diğer adıyla jetpack yarışının tarihini açıkladı. 👇
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Bundan sadece birkaç yıl önce sadece bilim kurgu filmlerinde rastladığımız yeni nesil bireysel uçuş araçları, geldiğimiz noktada günümüzün yaygın teknolojileri arasında yer almaya başladı.
Öyle ki, şu ana kadar gösteri uçuşları, acil durum müdahale test uçuşları ve askeri tatbikatlarda denenen araçlar, yakında bir yarış etkinliğinde de karşımıza çıkacak.
Ünlü kişisel süper jet üreticisi Gravity Industries, 8 pilotun katılımı ile dünyanın ilk "jetpack" yarışını düzenleme kararı aldı.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk süper jet yarışması 28 Şubat tarihinde Dubai'de gerçekleşecek.
Söz konusu yarışma, Dubai Boat Show kapsamında Dubai Limanı ile Skydive Dubai arasındaki bölgede yapılacak.
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Pilotların yarışta kullanacağı Gravity Industries tarafından geliştirilen jetpack modelleri, sırt ve kol kısımlarına eklenen türbinlerden oluşuyor. Toplamda 27 kilogram ağırlığında olan türbinler, uçuş esnasında 1.050 beygir gücü üretebiliyor.
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