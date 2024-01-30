Bu da Oldu! Elon Musk'ın Neuralink Şirketi İlk Kez Bir İnsanın Beynine Çip Yerleştirdi!

Neuralink şirketi beyne yerleştirilecek mikroçiplere ilişkin deneyler için maymunları kullandı. Daha önce maymunlar üzerinde denenen çipler sayesinde başarılı sonuçlar elde edildi.

Yapılan çalışmalar ve deneyler çiplerin, beyindeki sinyalleri yorumlama ve bu bilgileri diğer cihazlara aktarma yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı. Şimdi sıra insandaydı!

Şirket, Mayıs 2023'te projenin insanlar üzerinde test edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) gerekli izinleri almıştı. İlk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığı açıklandı.