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Bu da Oldu! Elon Musk'ın Neuralink Şirketi İlk Kez Bir İnsanın Beynine Çip Yerleştirdi!

Bu da Oldu! Elon Musk'ın Neuralink Şirketi İlk Kez Bir İnsanın Beynine Çip Yerleştirdi!

Elon Musk
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.01.2024 - 10:01 Son Güncelleme: 30.01.2024 - 10:12

Amerikalı nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk Neuralink ürünün adının 'Telapati' olduğunu duyurdu. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirildiğini de açıkladı. 

İşte, detaylar...

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Elon Musk'ın kurusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, 2016 yılından bu yana beyne yerleştirilecek mikroçipler üzerinde çalışıyor.

Elon Musk'ın kurusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, 2016 yılından bu yana beyne yerleştirilecek mikroçipler üzerinde çalışıyor.

ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink, 2016 yılında Elon Musk ve mühendislerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Şirketin ana hedefi, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaktır.

Neuralink, Mayıs 2023'te projenin insanlar üzerinde test edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) gerekli izinleri almıştı.

Neuralink, Mayıs 2023'te projenin insanlar üzerinde test edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) gerekli izinleri almıştı.

Neuralink şirketi beyne yerleştirilecek mikroçiplere ilişkin deneyler için maymunları kullandı. Daha önce maymunlar üzerinde denenen çipler sayesinde başarılı sonuçlar elde edildi. 

Yapılan çalışmalar ve deneyler çiplerin, beyindeki sinyalleri yorumlama ve bu bilgileri diğer cihazlara aktarma yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı. Şimdi sıra insandaydı! 

Şirket, Mayıs 2023'te projenin insanlar üzerinde test edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) gerekli izinleri almıştı. İlk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığı açıklandı.

Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirildiğini açıkladı!

Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirildiğini açıkladı!

Elon Musk, X sosyal medya hesabı üzerinden, ilk kez bir insana Neuralik tarafından implant yapıldığını duyurdu. Musk, iyileşme sürecinin iyi gittiğine ve ilk sonuçların umut verici olduğuna da işaret etti.

İşte, Elon Musk tarafından yapılan ilk açıklama

İşte, Elon Musk tarafından yapılan ilk açıklama
twitter.com

'İlk insana implant takıldı @Neuralink dün ve iyileşiyor. İlk sonuçlar umut verici nöron spike tespitini gösteriyor.'

İlk Neuralink ürünü 'Telepati'

İlk Neuralink ürünü 'Telepati'

Musk, daha sonra yaptığı paylaşımla ilk Neuralink ürünün adının 'Telepati' olduğunu açıkladı.

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İlk Neuralink ürünü 'Telepati' sayesinde sadece düşünerek hemen her cihazı kontrol etmek mümkün olabilir!

İlk Neuralink ürünü 'Telepati' sayesinde sadece düşünerek hemen her cihazı kontrol etmek mümkün olabilir!
twitter.com

Elon Musk, yine X üzerinden yaptığı paylaşımla, ilk Neuralink ürünün adını 'Telepati' olarak açıkladıktan sonra şu yanıtla ürünü ve kullanım amacını da dünyaya tanıttı: 

'Sadece düşünerek telefonunuzun veya bilgisayarınızın ve bunlar aracılığıyla hemen hemen her cihazın kontrolünü sağlar.

İlk kullanıcılar uzuvlarını kullanmayı kaybetmiş kişiler olacaktır.

Stephen Hawking'in bir hızlı daktilodan veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Amaç budur.'

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