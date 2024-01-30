Bu da Oldu! Elon Musk'ın Neuralink Şirketi İlk Kez Bir İnsanın Beynine Çip Yerleştirdi!
Bu da Oldu! Elon Musk'ın Neuralink Şirketi İlk Kez Bir İnsanın Beynine Çip Yerleştirdi!
Amerikalı nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk Neuralink ürünün adının 'Telapati' olduğunu duyurdu. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirildiğini de açıkladı.
İşte, detaylar...
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Elon Musk'ın kurusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, 2016 yılından bu yana beyne yerleştirilecek mikroçipler üzerinde çalışıyor.
Neuralink, Mayıs 2023'te projenin insanlar üzerinde test edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) gerekli izinleri almıştı.
Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirildiğini açıkladı!
İşte, Elon Musk tarafından yapılan ilk açıklama
İlk Neuralink ürünü 'Telepati'
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İlk Neuralink ürünü 'Telepati' sayesinde sadece düşünerek hemen her cihazı kontrol etmek mümkün olabilir!
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