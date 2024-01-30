OpenAI'dan Dikkat Çekici Girişim: Çocuklar ve Gençler İçin Yepyeni Bir ChatGPT Deneyimi Kapıda
OpenAI'dan Dikkat Çekici Girişim: Çocuklar ve Gençler İçin Yepyeni Bir ChatGPT Deneyimi Kapıda
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OpenAI, çocuk ve gençlere yönelik bir girişimle dikkatleri üzerine çekti.
Şirket, çocuk ve gençler için özelleştirilmiş ChatGPT'ler oluşturmak üzere Common Sense Media ile ortaklık kurduğunu duyurdu.
Common Sense Media, medya ve teknolojinin çocuklar için uygunluğunu derecelendiren kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Birkaç hafta önce OpenAI, kullanıcıların özelleştirilmiş ChatGPT'lerini oluşturabilecekleri kendi mağazasını açmıştı.
Bu yeni iş birliği sayesinde mağaza üzerinden aile dostu, çocuk ve gençlere uygun yapay zeka sohbet botları sunulacak.
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Bu, çocukların ve gençlerin kendi ihtiyaçlarına uygun yapay zeka tabanlı sohbet botlarına erişimini kolaylaştıracak.
Ancak OpenAI ve Common Sense Media'nın iş birliği, sadece özelleştirilmiş sohbet botlarıyla sınırlı kalmayacak. İki kurum, yapay zeka hakkında kılavuzlar ve eğitim materyalleri de geliştirecek.
Bu sayede gençler, ebeveynler ve eğitimciler, yapay zekanın çocuklar üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilecek ve buna uygun adımlar atabilecekler.
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