Çin Tamamen Yerli Malzemelerle Ürettikleri İlk Süper Bilgisayarını Kullanıma Sundu
Çin Tamamen Yerli Malzemelerle Ürettikleri İlk Süper Bilgisayarını Kullanıma Sundu
China Telecom, tamamen yerli bileşenlerle geliştirilen ilk süper bilgisayarını tanıttı. Bu bilgisayar, trilyonlarca parametre içeren büyük dil modellerini eğitebilecek kapasiteye sahip. Detaylar içerikte. 👇
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China Telecom, ülkenin tamamen yerli bileşenler ve teknolojilerle inşa edilmiş ilk süper bilgisayarını ürettiğini duyurdu.
Bu süper bilgisayar, Wuhan'daki Central Intelligent Computing Center tarafından geliştirildi ve özellikle yapay zeka uygulamaları için tasarlandı.
Bilgisayarın en dikkat çekici özelliklerinden biri, trilyonlarca parametre içeren büyük dil modellerini eğitebilme yeteneği.
Çin daha önce de yerli donanım ve yazılım içeren süper bilgisayarlar geliştirmiş olsa da bu tamamen yerli üretim süper bilgisayar, ülkenin teknoloji sektörü için önemli bir gelişme.
Çin, süper bilgisayarlarını TOP500 listesine sunmadığı için bu yeni süper bilgisayarın resmi bir performans karşılaştırması yapılması beklenmiyor.
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Süper bilgisayarın iç donanımı hakkında kesin bilgiler olmamasına rağmen yerli Zhaoxin KaiSheng KH-40000 sunucu CPU'ları, Loongson'un 32 çekirdekli 3D5000'i ve Phytium'un 64 çekirdekli Feiteng Tengyun S2500'ü gibi çeşitli yerli işlemci seçeneklerinin kullanılma ihtimali var.
China Telecom'un yeni süper bilgisayarının en önemli özelliği, tamamen Çin donanımıyla yapılmış olması. Bu durum, süper bilgisayarın bazı alanlarda dezavantajlı olabileceği anlamına gelse de teknolojik bağımsızlık, Çin için temel bir hedef olarak görülüyor.
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