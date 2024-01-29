Alper Gezeravcı Merak Edilen Sorulara Yanıt Verdi! Uzayda En Çok Hangi Yemeği Özlediğini de Açıkladı
Alper Gezeravcı Merak Edilen Sorulara Yanıt Verdi! Uzayda En Çok Hangi Yemeği Özlediğini de Açıkladı
Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı'nda (TUA), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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SpaceX Falcon 9 roketi, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekiple birlikte, Florida'nın Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.
"Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçtin. Neler hissediyorsun?"
"ISS'de zaman nasıl geçiyor?"
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Askerlik hayatında bıkmadın mı abi hep güveç güveç boşver canın çekmesin 😅😅😅
yahu kaç gün oldu daha gideli ... duyan da senesi falan doldu sanacak ... uzaya gidip yemek özlemek de ayrı b durum :)))
Millet uzaya çıkar bilim milim konuşur bizimkiler sik sik muhabbet peşinde aw