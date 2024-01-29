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Alper Gezeravcı Merak Edilen Sorulara Yanıt Verdi! Uzayda En Çok Hangi Yemeği Özlediğini de Açıkladı

Alper Gezeravcı Merak Edilen Sorulara Yanıt Verdi! Uzayda En Çok Hangi Yemeği Özlediğini de Açıkladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.01.2024 - 20:23

Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı'nda (TUA), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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SpaceX Falcon 9 roketi, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekiple birlikte, Florida'nın Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.

SpaceX Falcon 9 roketi, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekiple birlikte, Florida'nın Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalarına devam ederken Türkiye Uzay Ajansı tarafından düzenlenen canlı yayına bağlanarak merak edilen soruları yanıtladı.

"Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçtin. Neler hissediyorsun?"

"Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçtin. Neler hissediyorsun?"

'Hislerimin bugüne kadar yaşadığım hiçbir duyguyla kıyaslanması mümkün değil. Olağanüstü bir mutluluk ve gurur bu. Duygular insanın kalbine bile sığmıyor. Ülkemizin ve devletimizin iradesini ortaya koyduğu bu çok değerli ve önemli görevin bir parçası olmaktan, gelecek nesillerimizin hayallerini, gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine taşıyabilmiş olmaktan inanılmaz derecede mutluyum. Beni buraya taşıyan şanlı bayrağımızın, istasyonda asılı olduğu yerden her geçişimde, iradesi ve kararlılığıyla buraya adım atan devletimizin milletimize yaşattığı mutluluk, gurur ve heyecanı hissediyor ve ürperiyorum. Ülkemin yanımda olduğunu bilmek, desteğini hissetmek çok değerli, bana yaşattığı gurur çok büyük. Uzayı, uzayda kalıcı insan varlığının simgesi olmuş bu istasyonu tarif edebilirim ama yaşadığım gururu tarif etmek çok zor.'

"ISS'de zaman nasıl geçiyor?"

"ISS'de zaman nasıl geçiyor?"

'ISS'deki yaşamım buraya gelmeden çok önce geniş katılımlı bir ekip tarafından tüm detaylarıyla planlandı. Günlük işlerime, görev kontrol merkeziyle planlama toplantısı yaparak başlıyorum. Her biri farklı uzunluk ve içerikte günlük ortalama 12-15 farklı görev gerçekleştiriyorum. Bu görevlerin içinde ülkemizden buraya getirdiğimiz bilimsel deneyler başta olmak üzere dünya üzerinde belirlediğimiz gözlem noktalarının takibi, istasyon içinde bana tanımlanmış sorumlulukların yerine getirilmesi, sizlerle yaptığımız bağlantılar gibi farklı yayın bağlantılarının gerçekleştirilmesi, sağlık testlerimizin gerçekleştirilmesi, medikal numunelerin alınması gibi gerçekten aşırı dikkat ve enerji isteyen görevler var. Bu kısıtlı zamanda, Türk bilim insanları adına gerçekleştirmem gereken birçok bilimsel deney ve çalışma var. Zamanımı çok iyi kullanmak ve planlı tüm faaliyetleri, aylardır hazırlandığımız şekilde eksiksiz tamamlamak zorundayım.'

Astronot, "en çok özlediğini yemeği merak ediyoruz" sözlerine de güveç cevabını verdi. İşte o anlar 👇

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ömer

Askerlik hayatında bıkmadın mı abi hep güveç güveç boşver canın çekmesin 😅😅😅

moonlight

yahu kaç gün oldu daha gideli ... duyan da senesi falan doldu sanacak ... uzaya gidip yemek özlemek de ayrı b durum :)))

mamamia

Millet uzaya çıkar bilim milim konuşur bizimkiler sik sik muhabbet peşinde aw