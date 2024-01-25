Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Yeni Bir Fotoğraf Paylaştı

Houston Texas'ta bulunan Axiom Geliştirme tesisinden yörünge laboratuvarındaki astronotlara canlı bağlantıyla konuşan Sonia Gavankar McKay, İlk Türk astronota 'Alper kanatlarınız olmadan uçuyorsunuz bu nasıl duygu?' sorusunu yönelmişti. Gezeravcı, 'İnanılmaz. Kanatlara ihtiyaç duymadan ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, bütün boyutlardaki tüm alanı kullanabilmek ve dördüncü boyutun da farkında olmak inanılmaz. Normalde bilirsiniz boyutta uçuyorduk şimdi oryantasyon platformumuz olarak zemini alıyorduk, etrafımızdaki tüm yerleri ve zemini platform olarak kullanıyorduk. Bu yüzden Dragon'dan başlayarak komutanımızın Dragon'un içindeki şeyleri almamız için bizi serbest bıraktığı ilk andan itibaren inanılmaz bir duyguydu. İlk saniyeden itibaren inanılmaz bir duyguydu.' ifadelerini kullanmıştı.