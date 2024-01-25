Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Yeni Bir Fotoğraf Paylaştı
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Yeni Bir Fotoğraf Paylaştı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneylerine devam eden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı X'ten yeni bir fotoğraf yayınladı.
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UUİ'deki ilk günlerini bugün yaptığı canlı bağlantıda anlatan Gezeravcı, merak edilenlere yanıt vermişti.
Uzaydaki ilk günlerinin nasıl geçtiğini de anlatan astronot, çalışmalara başladığını dile getirirken gemiye hangi özel eşyalarını götürdüğünden de bahsetmişti.
Gezeravcı, bugünkü canlı yayının ardından akşam saatlerinde X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
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