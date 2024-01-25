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Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Yeni Bir Fotoğraf Paylaştı

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Yeni Bir Fotoğraf Paylaştı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.01.2024 - 23:44

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneylerine devam eden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı X'ten yeni bir fotoğraf yayınladı.

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UUİ'deki ilk günlerini bugün yaptığı canlı bağlantıda anlatan Gezeravcı, merak edilenlere yanıt vermişti.

UUİ'deki ilk günlerini bugün yaptığı canlı bağlantıda anlatan Gezeravcı, merak edilenlere yanıt vermişti.

Houston Texas'ta bulunan Axiom Geliştirme tesisinden yörünge laboratuvarındaki astronotlara canlı bağlantıyla konuşan Sonia Gavankar McKay, İlk Türk astronota 'Alper kanatlarınız olmadan uçuyorsunuz bu nasıl duygu?' sorusunu yönelmişti. Gezeravcı, 'İnanılmaz. Kanatlara ihtiyaç duymadan ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, bütün boyutlardaki tüm alanı kullanabilmek ve dördüncü boyutun da farkında olmak inanılmaz. Normalde bilirsiniz boyutta uçuyorduk şimdi oryantasyon platformumuz olarak zemini alıyorduk, etrafımızdaki tüm yerleri ve zemini platform olarak kullanıyorduk. Bu yüzden Dragon'dan başlayarak komutanımızın Dragon'un içindeki şeyleri almamız için bizi serbest bıraktığı ilk andan itibaren inanılmaz bir duyguydu. İlk saniyeden itibaren inanılmaz bir duyguydu.' ifadelerini kullanmıştı.

Uzaydaki ilk günlerinin nasıl geçtiğini de anlatan astronot, çalışmalara başladığını dile getirirken gemiye hangi özel eşyalarını götürdüğünden de bahsetmişti.

Uzaydaki ilk günlerinin nasıl geçtiğini de anlatan astronot, çalışmalara başladığını dile getirirken gemiye hangi özel eşyalarını götürdüğünden de bahsetmişti.

Gezeravcı, 'Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş pedleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan bayrağım.' demişti.

Gezeravcı, bugünkü canlı yayının ardından akşam saatlerinde X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Gezeravcı, bugünkü canlı yayının ardından akşam saatlerinde X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin ilk astronotu, Axiom 3 Görev Lideri olan Michael López-Alegría ile fotoğrafını paylaştı ve 'Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi!' notunu düştü.

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