Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Uzaydan Öğrenci ve Akademisyenler ile Görüşme Yapacak!
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Uzaydan Öğrenci ve Akademisyenler ile Görüşme Yapacak!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile beraber ülkemizdeki öğrenci, akademisyen ve gazetecilerle görüşme yapacak. 👇
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Geçtiğimiz hafta Ax-3 mürettebatı ile beraber uzaya çıkan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süreçte gerçekleştireceği görüşmeler belli oldu.
İlk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 26 Ocak'ta Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde uzay istasyonunda yaptığı deneylerini sürdüren Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşme yapacak.
Söz konusu görüşmede Bakan Fatih Kacır'ın yanı sıra, TEKNOFEST yarışmacıları ve ülkemizdeki girişimciler de Gezeravcı ile konuşma fırsatı bulacak.
Türkiye'nin ilk astronotu, ilerleyen süreçte Türkiye'nin farklı illerinde yer alan bazı öğrenci, akademisyen ve gazetecilerin de sorularını yanıtlayacak.
Gezeravcı, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerden ortaokul ve lise öğrencileri ile uzaydan canlı bağlantılar yapacak.
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Bununla beraber Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev aldığı tüm süreçte İstanbul ve Ankara'da kurulan planetaryumlar da halka açık olacak. Türkiye'nin gelecekteki uzay misyonu hakkında bilgilerin verileceği mevcut planetaryumlarda bazı film gösterimleri de gerçekleştirilecek.
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