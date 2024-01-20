Yarın Dünyadan Kaybolsalar Anında Uygarlıkların Çökmesine Sebep Olabilecek 15 Buluş
Yarın Dünyadan Kaybolsalar Anında Uygarlıkların Çökmesine Sebep Olabilecek 15 Buluş
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Tarih boyunca birçok keşif ve buluş vardı. Bunlardan bazıları o kadar önemli olmasa da, elektrik ve internet gibi buluşlar dünyayı bütün anlamıyla değiştirdiler. Bugün, yarın kaybolsalar uygularlıkların çöküşüne sebep olabilecek 15 buluşa bakacağız.
Siz de aklınıza gelen benzer maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Elektrik olmasa bütün uygarlıklar olarak aniden karanlık çağlara geri dönerdik o yüzden elektrik diyeceğim."
2. "Tekerleklerin kaybolduğunu hayal etsenize... Ne tür zorluklar doğardı."
3. "Sadece bir haftalığına bile antibiyotikler kullanılamaz hale gelse milyonlarca insan ölürdü."
4. "Dünya çevresinde su tesisatları çökseydi olabilecekleri hayal bile etmek istemiyorum..."
5. "İnternetin gittiğini hayal etsenize... Kendi düşüncelerimizle başbaşa kalsak nasıl yaşardık bilmiyorum."
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6. "Çevremizdeki birçok şeyin plastikten yapıldığını göz önüne alırsak cevap plastik olurdu."
7. "Transistörler kaybolsa elektrik hala olsa da kullanılmaz hale gelirdi."
8. "İnsülin olmadan birçok diyabet hastası gereken tedaviye ulaşamazdı ve bu insanlar için ölümcül sonuçları olurdu."
9. "Bilgisayarlar olmadan birçok teknoloji devi şirket çöker ve bu zincirleme etki ekonominin çökmesine bile sebep olabilirdi."
10. "Vidaların her şeyi bir arada tuttuğunu düşünürsek bence cevap vidalar olmalı."
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11. "Kredi kartı sistemleri çökse birçok insanın yemek alacak parası olmayacağından eminim."
12. "Tarım ve tarım sistemlerinin çöktüğünü hayal bile etmek istemiyorum."
13. "Buzdolapları demek istiyorum çünkü onlar olmadan her şey çok daha hızlı bozulurdu ve bu yemek akışını kesinlikle etkilerdi."
14. "Çok ciddi bir cevap gibi gelmese de, kahvenin kaybolduğunu düşünseniz de? Birçok insan kahva bağımlılığı yüzünden baş ağrıları ve sorunlar yaşardı. Toplum çökmese bile sonuçları olacağından eminim."
15. "Cevap ateş olmalı çünkü ateş olmadan birçok insan nasıl ısınırdı veya yemek pişirirdi bilmiyorum."
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