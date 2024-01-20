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Yarın Dünyadan Kaybolsalar Anında Uygarlıkların Çökmesine Sebep Olabilecek 15 Buluş

Yarın Dünyadan Kaybolsalar Anında Uygarlıkların Çökmesine Sebep Olabilecek 15 Buluş

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 23:31

Tarih boyunca birçok keşif ve buluş vardı. Bunlardan bazıları o kadar önemli olmasa da, elektrik ve internet gibi buluşlar dünyayı bütün anlamıyla değiştirdiler. Bugün, yarın kaybolsalar uygularlıkların çöküşüne sebep olabilecek 15 buluşa bakacağız.

Siz de aklınıza gelen benzer maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Elektrik olmasa bütün uygarlıklar olarak aniden karanlık çağlara geri dönerdik o yüzden elektrik diyeceğim."

1. "Elektrik olmasa bütün uygarlıklar olarak aniden karanlık çağlara geri dönerdik o yüzden elektrik diyeceğim."

2. "Tekerleklerin kaybolduğunu hayal etsenize... Ne tür zorluklar doğardı."

2. "Tekerleklerin kaybolduğunu hayal etsenize... Ne tür zorluklar doğardı."

'Uzun mesafe yolculukları imkansız hale gelirdi ve temel besinlerin taşınması imkansız hale geldiğinden birçok ülke yemek yokluğu çekerdi.

3. "Sadece bir haftalığına bile antibiyotikler kullanılamaz hale gelse milyonlarca insan ölürdü."

3. "Sadece bir haftalığına bile antibiyotikler kullanılamaz hale gelse milyonlarca insan ölürdü."

4. "Dünya çevresinde su tesisatları çökseydi olabilecekleri hayal bile etmek istemiyorum..."

4. "Dünya çevresinde su tesisatları çökseydi olabilecekleri hayal bile etmek istemiyorum..."

'Tam bir kaos olurdu.'

5. "İnternetin gittiğini hayal etsenize... Kendi düşüncelerimizle başbaşa kalsak nasıl yaşardık bilmiyorum."

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6. "Çevremizdeki birçok şeyin plastikten yapıldığını göz önüne alırsak cevap plastik olurdu."

6. "Çevremizdeki birçok şeyin plastikten yapıldığını göz önüne alırsak cevap plastik olurdu."

7. "Transistörler kaybolsa elektrik hala olsa da kullanılmaz hale gelirdi."

7. "Transistörler kaybolsa elektrik hala olsa da kullanılmaz hale gelirdi."

'Bugün kullandığınız birçok teknolojik cihazın içerisinde en az bir transistör bulunuyor.'

8. "İnsülin olmadan birçok diyabet hastası gereken tedaviye ulaşamazdı ve bu insanlar için ölümcül sonuçları olurdu."

8. "İnsülin olmadan birçok diyabet hastası gereken tedaviye ulaşamazdı ve bu insanlar için ölümcül sonuçları olurdu."

9. "Bilgisayarlar olmadan birçok teknoloji devi şirket çöker ve bu zincirleme etki ekonominin çökmesine bile sebep olabilirdi."

9. "Bilgisayarlar olmadan birçok teknoloji devi şirket çöker ve bu zincirleme etki ekonominin çökmesine bile sebep olabilirdi."

10. "Vidaların her şeyi bir arada tuttuğunu düşünürsek bence cevap vidalar olmalı."

10. "Vidaların her şeyi bir arada tuttuğunu düşünürsek bence cevap vidalar olmalı."
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11. "Kredi kartı sistemleri çökse birçok insanın yemek alacak parası olmayacağından eminim."

11. "Kredi kartı sistemleri çökse birçok insanın yemek alacak parası olmayacağından eminim."

'Hepimiz borç içinde yüzüyoruz...'

12. "Tarım ve tarım sistemlerinin çöktüğünü hayal bile etmek istemiyorum."

12. "Tarım ve tarım sistemlerinin çöktüğünü hayal bile etmek istemiyorum."

'Covid döneminde yaşadığımız zorlukların hepsini kat ve kat daha fazla yaşardık.'

13. "Buzdolapları demek istiyorum çünkü onlar olmadan her şey çok daha hızlı bozulurdu ve bu yemek akışını kesinlikle etkilerdi."

'Bu kadar fazla insanı nasıl besleyeceğiz?'

14. "Çok ciddi bir cevap gibi gelmese de, kahvenin kaybolduğunu düşünseniz de? Birçok insan kahva bağımlılığı yüzünden baş ağrıları ve sorunlar yaşardı. Toplum çökmese bile sonuçları olacağından eminim."

14. "Çok ciddi bir cevap gibi gelmese de, kahvenin kaybolduğunu düşünseniz de? Birçok insan kahva bağımlılığı yüzünden baş ağrıları ve sorunlar yaşardı. Toplum çökmese bile sonuçları olacağından eminim."

15. "Cevap ateş olmalı çünkü ateş olmadan birçok insan nasıl ısınırdı veya yemek pişirirdi bilmiyorum."

15. "Cevap ateş olmalı çünkü ateş olmadan birçok insan nasıl ısınırdı veya yemek pişirirdi bilmiyorum."

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