Ortalık Karıştı! Alper Gezeravcı Adına Açılan Sahte Profilden Yayınlanan Röportaj Gerçekmiş Gibi Servis Edildi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi. Gelişmeler, heyecanla takip edilirken Alper Gezeravcı adına açılan bir Instagram hesabı, 600 bin takipçiye ulaştı. Hesaptan paylaşılan sözde soru-cevap, sosyal medyada viral oldu ve gerçekmiş gibi servis edildi.