Ortalık Karıştı! Alper Gezeravcı Adına Açılan Sahte Profilden Yayınlanan Röportaj Gerçekmiş Gibi Servis Edildi
Ortalık Karıştı! Alper Gezeravcı Adına Açılan Sahte Profilden Yayınlanan Röportaj Gerçekmiş Gibi Servis Edildi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi. Gelişmeler, heyecanla takip edilirken Alper Gezeravcı adına açılan bir Instagram hesabı, 600 bin takipçiye ulaştı. Hesaptan paylaşılan sözde soru-cevap, sosyal medyada viral oldu ve gerçekmiş gibi servis edildi.
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Uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak olan Gezeravcı ve beraberindekiler zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek.
Ancak bu durum beklenenden kısa sürede gerçekleşti (!) Alper Gezeravcı'nın sahte profilinden yayınlanan içerik, kısa sürede viral oldu.
Asılsız içerikler, yayınlanan internet sitelerinin bazılarından kaldırıldı. Bazı haber siteleri Anadolu Ajansı'nı kaynak gösterip yayınladı ama Anadolu Ajansı'nın sitesinde de bu içerik yoktu.
Türkiye Uzay Ajansı da konu hakkında bilgilendirme yaptı ve asılsız içeriklere karşı uyardı.
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Gezeravcı'nın gerçek hesabı 👇
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