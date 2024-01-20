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Güneş Doğdu: Alper Gezeravcı’yı Taşıyan Dragon’un Kenetlenmesi Sırasında İlginç Görüntüler

Güneş Doğdu: Alper Gezeravcı’yı Taşıyan Dragon’un Kenetlenmesi Sırasında İlginç Görüntüler

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.01.2024 - 14:26

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı taşıyan Dragon isimli kapsül, sorunsuz şekilde Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı. Kapsülün kenetlenmesi sırasında Güneş’in doğması ise ışık şöleni yaşattı.

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Alper Gezeravcı, yaklaşık 36 saatlik yolculukla Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaşmış oldu.

Alper Gezeravcı, yaklaşık 36 saatlik yolculukla Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaşmış oldu.

Detaylar 👇

Alper Gezeravcı ile birlikte 3 kişiyi daha taşıyan Dragon isimli uzay aracının kenetlenmesi sırasında Güneş doğdu.

Alper Gezeravcı ile birlikte 3 kişiyi daha taşıyan Dragon isimli uzay aracının kenetlenmesi sırasında Güneş doğdu.

İşte Spacex’in paylaştığı görüntüler 👇

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