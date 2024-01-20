Güneş Doğdu: Alper Gezeravcı’yı Taşıyan Dragon’un Kenetlenmesi Sırasında İlginç Görüntüler
Güneş Doğdu: Alper Gezeravcı’yı Taşıyan Dragon’un Kenetlenmesi Sırasında İlginç Görüntüler
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı taşıyan Dragon isimli kapsül, sorunsuz şekilde Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı. Kapsülün kenetlenmesi sırasında Güneş’in doğması ise ışık şöleni yaşattı.
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Alper Gezeravcı, yaklaşık 36 saatlik yolculukla Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaşmış oldu.
Alper Gezeravcı ile birlikte 3 kişiyi daha taşıyan Dragon isimli uzay aracının kenetlenmesi sırasında Güneş doğdu.
İşte Spacex’in paylaştığı görüntüler 👇
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