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Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonuna Kenetlendi: Yolculuk Bitti

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonuna Kenetlendi: Yolculuk Bitti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.01.2024 - 13:30 Son Güncelleme: 20.01.2024 - 13:47

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Dragon kapsülü, bugün yolculuğunu tamamlayarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi. Kapsülün, Alper Gezeravcı ve araçta bulunan diğer 3 kişiyi, istasyonda bulunan Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot karşılayacak.

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yaklaşık 36 saat süren yolculuğu son buldu.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yaklaşık 36 saat süren yolculuğu son buldu.

Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu araç, Uluslararası Uzay İstasyonuna bağlandı ve Alper Gezeravcı diğer astronotlarla buluştu..

Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu araç, Uluslararası Uzay İstasyonuna bağlandı ve Alper Gezeravcı diğer astronotlarla buluştu..

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İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak.

İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak.

Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.

Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.

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