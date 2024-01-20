Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonuna Kenetlendi: Yolculuk Bitti

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Dragon kapsülü, bugün yolculuğunu tamamlayarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi. Kapsülün, Alper Gezeravcı ve araçta bulunan diğer 3 kişiyi, istasyonda bulunan Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot karşılayacak.