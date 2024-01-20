Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonuna Kenetlendi: Yolculuk Bitti
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonuna Kenetlendi: Yolculuk Bitti
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yaklaşık 36 saat süren yolculuğu son buldu.
Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu araç, Uluslararası Uzay İstasyonuna bağlandı ve Alper Gezeravcı diğer astronotlarla buluştu..
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İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak.
Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.
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