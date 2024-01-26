Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türk Bayraklı Yeni Bir Fotoğraf Paylaştı

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türk Bayraklı Yeni Bir Fotoğraf Paylaştı

Alper Gezeravcı
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 23:04

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneylerine devam eden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yeni bir fotoğraf yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hatırlarsanız Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı geçtiğimiz hafta Uluslarası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Hatırlarsanız Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı geçtiğimiz hafta Uluslarası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Gezeravcı'nın uzay istasyonuna giriş anı ve yaptığı ilk konuşma sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Gezeravcı'nın uzay istasyonuna giriş anı ve yaptığı ilk konuşma sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Çalışmalarına başlayan Gezeravcı'dan geçtiğimiz gün "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi!" notuyla yeni bir fotoğraf gelmişti.

Çalışmalarına başlayan Gezeravcı'dan geçtiğimiz gün "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi!" notuyla yeni bir fotoğraf gelmişti.

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türk bayraklı yeni bir fotoğraf yayınladı.

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türk bayraklı yeni bir fotoğraf yayınladı.

İşte Gezeravcı'nın yeni paylaşımı 👇🏼

İşte Gezeravcı'nın yeni paylaşımı 👇🏼

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
9
2
2
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?