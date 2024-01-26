Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türk Bayraklı Yeni Bir Fotoğraf Paylaştı
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türk Bayraklı Yeni Bir Fotoğraf Paylaştı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneylerine devam eden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yeni bir fotoğraf yayınladı.
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Hatırlarsanız Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı geçtiğimiz hafta Uluslarası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.
Gezeravcı'nın uzay istasyonuna giriş anı ve yaptığı ilk konuşma sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Çalışmalarına başlayan Gezeravcı'dan geçtiğimiz gün "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi!" notuyla yeni bir fotoğraf gelmişti.
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türk bayraklı yeni bir fotoğraf yayınladı.
İşte Gezeravcı'nın yeni paylaşımı 👇🏼
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