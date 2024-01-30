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Sesin Büyüsüne Kapılmanızı Sağlayacak Çok Satan JBL Go3 İndirimde!

etiket Sesin Büyüsüne Kapılmanızı Sağlayacak Çok Satan JBL Go3 İndirimde!

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
30.01.2024 - 14:39 Son Güncelleme: 30.01.2024 - 14:41

Müzikseverler, dikkat! Teknoloji dünyasının öncü markalarından JBL, yüksek kaliteli ses deneyimi sunan ürünleriyle yine gündemde. Özellikle JBL Go3 Bluetooth Hoparlör, ses kalitesi ve tasarımıyla göz dolduruyor. Ve şimdi, bu harika ürün inanılmaz bir indirimle karşınızda!

Bu içerik 30.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/fiyati-1299-tl-...
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Kompakt Tasarım ve Büyük Ses

Kompakt Tasarım ve Büyük Ses

JBL Go3, minimalist ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. IPX7 su geçirmezlik özelliği sayesinde havuz başında, plajda ya da yağmurlu bir günde bile müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Renk seçenekleriyle de göz alıcı olan bu cihaz, yanınızda taşımak için ideal.

5 Saatlik Müzik Ziyafeti

5 Saatlik Müzik Ziyafeti

Tam şarj edildiğinde yaklaşık 5 saat boyunca müzik dinleyebilirsiniz. Yüksek ses kalitesi ve ekstra netlik, müzikleri, podcast'leri ve telefon görüşmelerini kristal netliğinde sunuyor. İki JBL Go3'ü kablosuz olarak bağlayarak stereo ses deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.

Telefonunuzdan, tabletinizden veya diğer Bluetooth özellikli cihazlardan kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonunuzdan, tabletinizden veya diğer Bluetooth özellikli cihazlardan kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirebilirsiniz.

JBL Pro Sound, Go 3 modeliyle ultra kompakt boyutunun yanı sıra, beklenenden çok daha yüksek bir ses kalitesi ve güçlü bir bas deneyimi sunuyor. Bu nedenle boyutuna rağmen sunduğu yüksek ses kalitesi ve güçlü bası ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

  • Bluetooth sürümü : 5.1

  • Ağırlık: 209 g

  • Pil şarj süresi : 2,5 saat (5V / 1A)

Kullanıcı yorumları:

Kullanıcı yorumları:

  • JBL Pro Sound, Go 3’ ün ultra kompakt boyutundan şaşırtıcı derecede yüksek ses ve güçlü bas sunar.

  • O kadar tatlı bir dizaynı var ki anlatamam, boyutuna göre ses kalitesi çok temiz ve yeterli. Rengi muhteşem 💙

  • JBL GO serisinin her ürününü kullandım ve gelecek serilerde de kullanacağım. GO2 sonrası hüsrana uğramıştım ancak GO3 incelemelerdeki gibi güzel bir gelişimi başarmış. Boyutu ufak olmasına rağmen sunduğu güçlü ve en önemlisi temiz ses beni tekrar kendisini bırakmamaya ikna etti. Birçok müzik türünde test ettikten sonraki görüşüm: En iyi Mid sesleri veriyor. High taraf gayet iyi. Bass tarafında sadece boyutundan ötürü bir yetersizlik olabilir ancak o da baya o da low-bass seslerde. Kicklerde bile sorun yaşamıyorsunuz ama tabi ki subwoofer ve bass ağırlıklı bir zevkiniz varsa yine de kapalı alanda istediğinizi az çok alabilirsiniz. ses seviyesi oldukça yüksek ve yükseldikçe patlama yapmıyor. dokusu,renkleri ve en son GO2'deki tuş rezaletinden sonra bu tuşların çok ama çok güzel olduğunu söylemeliyim. Küçük tatlı bir hınzır adeta çok sevdim.

  • Jbl Go 2 vardı sonrasında buna geçmeye karar verdim iyi ki geçmişim diyorum. Type - c girişi ve tasarımı muazzam. Ses kalitesi ise bu fiyat bandında alınabilecek hoparlörden en iyisi diyebilirim.

  • Başlarda laptopuma bağladığımda ses gecikmesi yaşıyordum ama telefonda ses gecikmesi olmuyordu. Daha sonra laptopumun bluetooth güncellemelerini falan yaptım sorun düzeldi. Şuan Film izlerken hep bununla izliyorum ses kalitesi müthiş. Müzik dinlerken de vazgeçilmezim. Bassları güzel çıkan ses tok ama asla boğuk değil gayet güzel ben memnun kaldım.

1.299 TL indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

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