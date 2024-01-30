Sesin Büyüsüne Kapılmanızı Sağlayacak Çok Satan JBL Go3 İndirimde!
Sesin Büyüsüne Kapılmanızı Sağlayacak Çok Satan JBL Go3 İndirimde!
Kaynak: https://www.mynet.com/fiyati-1299-tl-...
Müzikseverler, dikkat! Teknoloji dünyasının öncü markalarından JBL, yüksek kaliteli ses deneyimi sunan ürünleriyle yine gündemde. Özellikle JBL Go3 Bluetooth Hoparlör, ses kalitesi ve tasarımıyla göz dolduruyor. Ve şimdi, bu harika ürün inanılmaz bir indirimle karşınızda!
Bu içerik 30.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kompakt Tasarım ve Büyük Ses
5 Saatlik Müzik Ziyafeti
Telefonunuzdan, tabletinizden veya diğer Bluetooth özellikli cihazlardan kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirebilirsiniz.
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