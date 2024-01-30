Sesin Büyüsüne Kapılmanızı Sağlayacak Çok Satan JBL Go3 İndirimde!

JBL GO serisinin her ürününü kullandım ve gelecek serilerde de kullanacağım. GO2 sonrası hüsrana uğramıştım ancak GO3 incelemelerdeki gibi güzel bir gelişimi başarmış. Boyutu ufak olmasına rağmen sunduğu güçlü ve en önemlisi temiz ses beni tekrar kendisini bırakmamaya ikna etti. Birçok müzik türünde test ettikten sonraki görüşüm: En iyi Mid sesleri veriyor. High taraf gayet iyi. Bass tarafında sadece boyutundan ötürü bir yetersizlik olabilir ancak o da baya o da low-bass seslerde. Kicklerde bile sorun yaşamıyorsunuz ama tabi ki subwoofer ve bass ağırlıklı bir zevkiniz varsa yine de kapalı alanda istediğinizi az çok alabilirsiniz. ses seviyesi oldukça yüksek ve yükseldikçe patlama yapmıyor. dokusu,renkleri ve en son GO2'deki tuş rezaletinden sonra bu tuşların çok ama çok güzel olduğunu söylemeliyim. Küçük tatlı bir hınzır adeta çok sevdim.