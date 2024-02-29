Ramazan Ayına Özel İftar Sofralarınızı Şenlendirecek Süpermarket Ürünleri
Ramazan Ayına Özel İftar Sofralarınızı Şenlendirecek Süpermarket Ürünleri
Sağlıklı sahur sofraları ve doyurucu iftar sofraları için ihtiyacınız olan ürünleri en güzel yerlerden, üstelik indirimli olarak almak ister misiniz? Hurmadan, tahin pekmeze, şeker ilavesiz lokumlardan baldo pirince... Ramazan sofralarınızı şenlendirecek lezzetler, indirimli fiyatları ile burada!
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1. İftar sofralarının baş tacı olan Kudüs hurması şu anda %20 indirimde!
2. İster iftarda ister sahurda yiyebileceğiniz hafif ve tuzsuz oluşu ile çok sevilen tel peynir %35 indirimde!
3. Çemeni sıyrılmış dana pastırma, kokudan endişe edenlerin ama pastırmadan da vazgeçemeyenlerin favorisi.
4. Türk kahvaltısı denince akla ilk gelenlerden biri... İftar sofralarının da vazgeçilmezlerinden...
5. Sahurda biraz tatlı ihtiyacı duyanlar için ideal bir lezzet olan süt reçeli de %35 indirimde!
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6. Yemeklerinizin lezzetini artıracak köy tereyağı %30 indirimde!
7. Salçanın iyisinin yemeğin lezzetini ne kadar artırdığını bilenlerin tercihi olan bu ürün tam %35 indirimde!
8. Mis gibi tereyağlı bir pilav gibisi var mı?
9. Lokum gibi et kavurma... Şu anda %15 indirim fırsatıyla satışta!
10. Tahin pekmezsiz asla diyenlere de müjdemizi verelim.
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11. Yemeğin üzerine mis gibi bir Türk kahvesi yakışır elbette.
12. Yemekten sonra ağzını tatlandırmak isteyenler için sağlıklı bir seçenek. Şeker ilavesiz çifte kavrulmuş meyve tatlısı.
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