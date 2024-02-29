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Ramazan Ayına Özel İftar Sofralarınızı Şenlendirecek Süpermarket Ürünleri

etiket Ramazan Ayına Özel İftar Sofralarınızı Şenlendirecek Süpermarket Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 12:00

Sağlıklı sahur sofraları ve doyurucu iftar sofraları için ihtiyacınız olan ürünleri en güzel yerlerden, üstelik indirimli olarak almak ister misiniz? Hurmadan, tahin pekmeze, şeker ilavesiz lokumlardan baldo pirince... Ramazan sofralarınızı şenlendirecek lezzetler, indirimli fiyatları ile burada!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 29 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İftar sofralarının baş tacı olan Kudüs hurması şu anda %20 indirimde!

1. İftar sofralarının baş tacı olan Kudüs hurması şu anda %20 indirimde!

Hurmasız bir Ramazan sofrası düşünülemez.

İftar sofralarının olmazsa olmazı olan hurmayı iyi bir yerden indirimli alınca da tadından yenmez.

500 gramlık pakette satılan Kudüs hurmasının fiyatı şu anda indirimde sadece 235 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Taze, leziz, çok güzel.'

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2. İster iftarda ister sahurda yiyebileceğiniz hafif ve tuzsuz oluşu ile çok sevilen tel peynir %35 indirimde!

2. İster iftarda ister sahurda yiyebileceğiniz hafif ve tuzsuz oluşu ile çok sevilen tel peynir %35 indirimde!

Çocukların da çok sevdiği bir peynir bu.

Lifli ve ısınınca da uzuyor...

1 kg tel peynirin fiyatı indirimde 191 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Kaşar peynir gibi daha çok ama kuymakta uzaması güzeldi.'

Hepsiburada

3. Çemeni sıyrılmış dana pastırma, kokudan endişe edenlerin ama pastırmadan da vazgeçemeyenlerin favorisi.

3. Çemeni sıyrılmış dana pastırma, kokudan endişe edenlerin ama pastırmadan da vazgeçemeyenlerin favorisi.

Pastırmasız olmaz diyenler için çemensiz atıştırmalık bu pastırma iftar sofralarınıza çok yakışacak.

3'lü paket halinde satılan pastırma şu anda %15 indirimde.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Türk kahvaltısı denince akla ilk gelenlerden biri... İftar sofralarının da vazgeçilmezlerinden...

4. Türk kahvaltısı denince akla ilk gelenlerden biri... İftar sofralarının da vazgeçilmezlerinden...

3 kg Hatay yeşil zeytini şu anda tam %35 indirimde. Ayrıca sayfada kupon da bulunuyor.

İndirimli fiyatı kuponla birlikte 390 TL'ye geliyor.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Sahurda biraz tatlı ihtiyacı duyanlar için ideal bir lezzet olan süt reçeli de %35 indirimde!

5. Sahurda biraz tatlı ihtiyacı duyanlar için ideal bir lezzet olan süt reçeli de %35 indirimde!

Bu lezzeti sevenlerin vazgeçemediği bir ürün.

Fiyatı 80 TL.

İndirim 200 TL üzeri geçerli onu belirtelim.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü yorumlara bakarak tercih ettim, güzel ve lezzetli bir ürün. Hele ki paketleme süperdi. Alışverişlerde yorum çok önemli. Teşekkürler.'

Hepsiburada
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6. Yemeklerinizin lezzetini artıracak köy tereyağı %30 indirimde!

6. Yemeklerinizin lezzetini artıracak köy tereyağı %30 indirimde!

Tam 1 kg Kars tereyağını %30 indirimden alarak, hem sahurda hem de yemeklerde keyifle tadını çıkarabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Bayıldım tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum.'

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7. Salçanın iyisinin yemeğin lezzetini ne kadar artırdığını bilenlerin tercihi olan bu ürün tam %35 indirimde!

7. Salçanın iyisinin yemeğin lezzetini ne kadar artırdığını bilenlerin tercihi olan bu ürün tam %35 indirimde!

Tamamen doğal, katkısız, çok lezzetli bir salça...

Yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak.

Ve tam %35 indirimde!

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Sipariş verince çok tereddütte kaldım. Bu kadar doğal beklemiyordum. Analiz yaptırdım denildiği gibi organik mi katkı var mı gıda boyası var mı diye ama yüzde yüz doğal domates ve tuz çıktı analizde. Tadına baktığımda bir tık fazla tuzlu geldi yemeklere tuz atarken aklınıza gelsin. Gönül rahatlığıyla alın. Tam 5 kg geldi eksiksiz. Satıcıya teşekkür ederim hem güvenilir hem doğal ürün sattığı için.👏'

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8. Mis gibi tereyağlı bir pilav gibisi var mı?

8. Mis gibi tereyağlı bir pilav gibisi var mı?

Kaliteli ve leziz bir Baldo pirinç.

Fiyatı 86 TL.

100 TL üzerine %20 indirim fırsatı da var.

Almak isteyenler için burada.

'Harika bir pirinç. Balıkesir yöresine ait ve muhteşem pilavı oluyor. Ambalajı ise gayet kullanışlı. Almak isteyenler gözü kapalı tercih edebilir.'

Hepsiburada

9. Lokum gibi et kavurma... Şu anda %15 indirim fırsatıyla satışta!

9. Lokum gibi et kavurma... Şu anda %15 indirim fırsatıyla satışta!

Dana etinin kıymetli kısımlarından özenle seçilen etlerin sinirleri temizlenip hazırlanan bir kavurma.

Tamamen kaliteli kuşbaşı etlerden üretilen bir kavurma.

İndirimli fiyatı 459 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Şahane ne yağ ne de sinir lokum gibi et kavurma bu işte. Çok beğendim.'

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10. Tahin pekmezsiz asla diyenlere de müjdemizi verelim.

10. Tahin pekmezsiz asla diyenlere de müjdemizi verelim.

Tahin ve pekmezde 500 TL üzerine %25 indirim fırsatı var.

Zaten ikisini birlikte alınca 500 TL'yi geçtiği için indirimi kapıyorsunuz.

Alanlar tadını öve öve bitiremiyor bizden söylemesi.

Almak isteyenler için burada.

'İnanılmaz lezzetli bir pekmez, harika bir tadı var ailecek mutluluktan ağladık sonunda güzel bir pekmez bulduğumuz için. Tahinle karıştırınca müthiş oldu. 3 haftada ilk ikiliyi bitirip hemen yeniden sipariş verdik.. Elinize sağlık.'

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11. Yemeğin üzerine mis gibi bir Türk kahvesi yakışır elbette.

11. Yemeğin üzerine mis gibi bir Türk kahvesi yakışır elbette.

İçimi keyifli, köpüğü bol, telvesi ağıza gelmeyen bir Türk kahvesi. 

Orta kavrulmuş, taş değirmende çekilmiş bu Türk kahvesini hazır indirimdeyken denemenin tam zamanı.

Almak isteyenler için burada.

'Geç kargolandı ama hiç önemli değil, beklenmeye değecek kadar kaliteli ve lezzetli. Köpüklü ve şahane lezzetli. Benim gibi kahve gurmesini mutlu etti. Teşekkür ederim.'

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12. Yemekten sonra ağzını tatlandırmak isteyenler için sağlıklı bir seçenek. Şeker ilavesiz çifte kavrulmuş meyve tatlısı.

12. Yemekten sonra ağzını tatlandırmak isteyenler için sağlıklı bir seçenek. Şeker ilavesiz çifte kavrulmuş meyve tatlısı.

Bu müthiş lezzet şu anda tam %25 indirimde.

Narlı antep fıstıklı, bal kabaklı antep fıstıklı gibi harika lezzetler. 

5 çeşit karışık lokumun normalde fiyatı 600 TL ama şu anda indirimden 450 TL'ye alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Lokumların kalitesine ve tadına zaten diyecek söz yok. Servet Şekerleme kalitesi… Ailem ile zevkle tükettik. '

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