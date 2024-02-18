Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın Çok Satan Ürünleri

11 ön ayarı bulunan tam 5.5 litre hacminde bu airfryer ile sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmek artık çok kolay.

%15 indirimli fiyatı 2698 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Eskiden aşırı gereksiz alet, fanlı fırın varsa gerek yok derdim ama fanlı kıytırık fırınların bununla uzaktan yakından alakası yok. Güçlü şekilde sıcak hava üfleyen, sirküle eden demiyorum sıcak hava üfleyen konveksiyonel fırın olmadığı sürece airfryer can kutaran bir cihaz.

Bizde fanlı turbo dedikleri midi fırın da var ondan önce de fansız mini kullandık. İkisinin de ısınma hızı airfryer kadar değil. 1500w bir cihaz nasıl bu kadar hızlı ısınıyor aklım almadı. Değişik bir rezistans yapısı var demek ki. Zaten COSORİ'nin bu modeli için diğer airfryerlara göre daha hızlı ısınıyor ve daha hızlı pişiriyor diyorlar. 1500w yetmez mi acaba diyordum ama alakası yokmuş. Isı verimliliği çok iyi. 230dereceye çıkması da ayrı bir güzellik.

Tek ya da iki kişi yaşayanlar için hatta küçük çocuklu 3 4 kişilik aileler için yeterli hacimde. Biz iki kişiyiz ve oldukça yeterli. Koca koca tencere usulü yemek yapmaya, kızartma yapmaya alışkınsanız sizi zorlar elbette. Minimal alet bunlar. 1 tabank patates kızartacaksın işte büyütmeye gerek yok. Mesela bir dilim hindi göğüs koyup yanına da hzır patates koyuyorum. 230 derece 15 dakikaya ayarlıyorum. İkisi de mis gibi pişiyor. Eğer ev patatesi yapacaksanız 190 derece 25 dakika daha iyi. Çünkü çiğ oluyor onlar.

Bunun dışında pizza yaptık hazırlardan. Eskiden midi fırını açar yarım saat ısınmasını beklerdik. Isındıktan sonra da yarım saat pişmesini. Kenarları kıtır olsun falan derken 1 saat sürer fırında pişmesi 1 saat boyunca yanan bir fırın düşünün 2200W büyük hacim ve daha çabuk soğuyor. Airfryer da ise tam 10dk sürüyor 180 derecede. Zaten hemen ısınıp termostat atıyor sesini duyuyorsunuz 10dk boyunca 1500w çekmiyor.'