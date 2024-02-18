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Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın Çok Satan Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 16:56

Sepette ek indirimleri ile bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için listeledik. Dikey süpürgeden mutfak bezine, ayakkabıdan Stanley termosa. Sizin ve evinizin ihtiyacı olan bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 17 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Erkek Ayakkabı

1. Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Erkek Ayakkabı

Deri ve file üst kısmın karışımı sayesinde konforlu be nefes alabilen yapısının yanı sıra aynı zamanda su geçirmez özelliği bulunan bir model.

Fiyatı 3395 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle Almanya'dan 7 günde kargonun tarafıma ulaşmasında emeği geçen Amazon çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Ayakkabıyı yağmurlu günde test etme imkanım oldu. Su birikintisi üstünden geçtim su geçirmedi. En sevdiğim tarafı ise bu özelikleri sunarken ürünün oldukça hafif olması. Tabanındaki tırtıklı yapısı sayesinde. ıslak zeminde kayma sorunu yaşamadım. Ayaklarımın ölçüsünü kağıt ve metre aracı ile ölçerek Colombia'nın resmi sitesinde beden boy ölçülerine dikkat ederek aldım. Spor ayakkabıda 45 giyerdim. 44.5 tam ayağıma uydu. Ürünün Türkiye fiyatını görünce zaten hemen alasınız geliyor.'

Amazon

2. Otomobil İç Detaylı Temizlik Fırçası

2. Otomobil İç Detaylı Temizlik Fırçası

Arabasına özen gösterenlerin tercihi bu minik fırça olmuş. Böylece ulaşılması zor alanlardaki tozlara kolaylıkla elveda diyebilirsiniz.

 2 adet fırçanın fiyatı 169 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

3. Araç İçi Fosforlu Numeratör

3. Araç İçi Fosforlu Numeratör

Acil durumlarda hangimiz ikinci sıraya park etmiyoruz ki?

O yüzden her arabanın torpidosunda bulunması gereken bir ürün.

Fiyatı 62 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

4. Usb şarjlı Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

4. Usb şarjlı Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

Askeri, avcılık, bisiklet, tırmanma, kamp ve açık hava etkinliği vb. için uygundur.

Kutusu ile birlikte gelir.

Fiyatı 94 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

5. Koroplast Limon Kokulu Mutfak Bezi

5. Koroplast Limon Kokulu Mutfak Bezi

Kirleri hapseder, ağırlığının 8 katı kadar suyu emer.

Bulaşık deterjanıyla kullansanız bile uzun süre kalıcı ve ferah bir koku verir.

3 adet mutfak bezinin fiyatı 19 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
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6. Ultenic U10 Pro Kablosuz Dikey Süpürge

6. Ultenic U10 Pro Kablosuz Dikey Süpürge

Çocuklar ve yaşlıların bile rahatlıkla kullanabileceği bu dikey süpürgenin ağırlığı sadece 2.68 kg.

Led ışıklı olduğu için hiçbir kir gözünüzde kaçmaz. Alerjisi olanlar için ideal.

Şarjı tek seferde 35 dakikaya  kadar temizlik imkanı sunar.

Fiyatı 5999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Temizleme kabiliyeti, pratikliği, kullanma rahatlığı 10 numara.'

Amazon

7. Tüm Laptoplarla Uyumlu Bilgisayar Standı

7. Tüm Laptoplarla Uyumlu Bilgisayar Standı

Bu stand, 10 ile 16 inç arası tüm laptoplara uyumludur.

Ayarlanabilir ve ergonomik yapısı sayesinde sırt ve boyun ağrılarınızı azaltmaya da yardımcı olur.

Fiyatı 189 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

8. Cosori 5,5 Litrelik Sıcak Hava Fritözü

8. Cosori 5,5 Litrelik Sıcak Hava Fritözü

11 ön ayarı bulunan tam 5.5 litre hacminde bu airfryer ile sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmek artık çok kolay.

%15 indirimli fiyatı 2698 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Eskiden aşırı gereksiz alet, fanlı fırın varsa gerek yok derdim ama fanlı kıytırık fırınların bununla uzaktan yakından alakası yok. Güçlü şekilde sıcak hava üfleyen, sirküle eden demiyorum sıcak hava üfleyen konveksiyonel fırın olmadığı sürece airfryer can kutaran bir cihaz.

Bizde fanlı turbo dedikleri midi fırın da var ondan önce de fansız mini kullandık. İkisinin de ısınma hızı airfryer kadar değil. 1500w bir cihaz nasıl bu kadar hızlı ısınıyor aklım almadı. Değişik bir rezistans yapısı var demek ki. Zaten COSORİ'nin bu modeli için diğer airfryerlara göre daha hızlı ısınıyor ve daha hızlı pişiriyor diyorlar. 1500w yetmez mi acaba diyordum ama alakası yokmuş. Isı verimliliği çok iyi. 230dereceye çıkması da ayrı bir güzellik.

Tek ya da iki kişi yaşayanlar için hatta küçük çocuklu 3 4 kişilik aileler için yeterli hacimde. Biz iki kişiyiz ve oldukça yeterli. Koca koca tencere usulü yemek yapmaya, kızartma yapmaya alışkınsanız sizi zorlar elbette. Minimal alet bunlar. 1 tabank patates kızartacaksın işte büyütmeye gerek yok. Mesela bir dilim hindi göğüs koyup yanına da hzır patates koyuyorum. 230 derece 15 dakikaya ayarlıyorum. İkisi de mis gibi pişiyor. Eğer ev patatesi yapacaksanız 190 derece 25 dakika daha iyi. Çünkü çiğ oluyor onlar.

Bunun dışında pizza yaptık hazırlardan. Eskiden midi fırını açar yarım saat ısınmasını beklerdik. Isındıktan sonra da yarım saat pişmesini. Kenarları kıtır olsun falan derken 1 saat sürer fırında pişmesi 1 saat boyunca yanan bir fırın düşünün 2200W büyük hacim ve daha çabuk soğuyor. Airfryer da ise tam 10dk sürüyor 180 derecede. Zaten hemen ısınıp termostat atıyor sesini duyuyorsunuz 10dk boyunca 1500w çekmiyor.'

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9. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

9. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Gelişmiş sensör teknolojisi ile saniyeler içinde doğru ve hassas ölçümler sağlayan bu mutfak terazisi ile en küçük miktarları bile rahatlıkla tartabilirsiniz.

Fiyatı 249 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Pratik, küçük, şık ve kullanışlı.'

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10. Narpump Damacana Pompası

10. Narpump Damacana Pompası

Bu ürün sayesinde manuel damacana pompanızın su taşırmasından kurtulacaksınız. 

Yeni tasarım, şarj edilebilen elektronik damacana su pompası 4-6 damacanaya kadar şarj gerektirmez. 

Fiyatı 179 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Su akış hızı gayet güzel. Düğmeye basar basmaz su kesiliyor. Hortum yeterli. Fiyatı uygun. Aldığım en faydalı ve keyifli ürünlerden. Tavsiye ederim. Çok kullanım olmadı henüz ama şarjı da makul gidiyor diyebilirim.'

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11. Stanley Klasik Vakumlu Termos

11. Stanley Klasik Vakumlu Termos

1.9 litre hacimli termos sızıntı yapmayan kapaklara sahiptir, dökülme korkusu yaşamadan sırt çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Geniş ağzı sayesinde kolay dökülür, kapağı ise bardak olarak kullanılabilir.

Fiyatı 2262 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir tane aldım yetmedi ikinciyi de aldım. Hafif soğuk su ile deneme fırsatım oldu rahat 2 gün neredeyse aynı soğuklukta kaldı. Sıcak herhangi bir şeyle henüz denemedim, ama açıklamanın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Popüler kültürün kölesi mi olduk emin değilim ama, bütçem yeter diyorsanız alın, aldığınıza değer.'

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12. Bosch Professional 46 adet Tornavida ucu ve lokma anahtar seti

12. Bosch Professional 46 adet Tornavida ucu ve lokma anahtar seti

Yumuşak veya sert ahşap, sunta, kontrplak veya MDF'yi delmenin en iyi yolu bu seti kullanmaktan geçiyor.

Yine aynı şekilde demir, çelik, bakır, pirinç veya alüminyumda delik açmak için de ideal bir ürün.

Fiyatı 421 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok güzel. Resimde gözüken bits uçları ve kutuyla geliyor. Fiyatına göre çok kaliteli. Tornavidanın hissiyatı iyi ele iyi oturuyor. İki tarafa da dönüş için kilitleme yapılabiliyor. Tek sorun ürün Bosch Professional seri olarak geçiyor ve resimde de standart Bosch Professional rengi olan mavimsi renk kutulu ve gri tornavidalı ürün gözüküyor fakat home&garden serisi olan yeşil seri gönderiliyor hem kutu hem tornavida yeşil renk. Herhangi bir sorun yok içerik aynı, sanırım kutu tasarımı yenilenmiş ve güncellenmiş ama ellerinde olan ürünü bitiriyorlar.'

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13. Mayaglory Turbo Fan 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı

13. Mayaglory Turbo Fan 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı

Duş başlığı, 5 farklı fonksiyona sahiptir. Yağmur, masaj, sprey, su tasarrufu veya köpük gibi çeşitli modlardan birini seçerek kişiselleştirilmiş duş deneyiminizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Fiyatı 169 TL.

Almak isteyenler için burada.

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14. Mantar Şekilli Aşınmaya Dayanıklı Yorgan Sabitleyici Klips

14. Mantar Şekilli Aşınmaya Dayanıklı Yorgan Sabitleyici Klips

Bu yorgan klipsleri, mantar şekli sayesinde yorganınıza zarar vermeden sıkı bir şekilde tutunur. Ayrıca, aşınmaya karşı dayanıklıdır, böylece uzun süre kullanabilirsiniz.

4 adet klipsin fiyatı 74 TL.

Almak isteyenler için burada.

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15. Vantuzlu Su Giderli Çift Katmanlı Sabunluk

15. Vantuzlu Su Giderli Çift Katmanlı Sabunluk

Kendi kendine boşaltma yapısını benimseyen bu sabunluk, sabunu daha kolay kurutur ve atıkları çabucak boşaltır. Sabunluklardaki kötü görüntüye son verir.

1 adet sabunluğun fiyatı 89 TL.

Almak isteyenler için burada.

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