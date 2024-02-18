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Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın Çok Satan Ürünleri
Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın Çok Satan Ürünleri
Sepette ek indirimleri ile bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için listeledik. Dikey süpürgeden mutfak bezine, ayakkabıdan Stanley termosa. Sizin ve evinizin ihtiyacı olan bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 17 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Erkek Ayakkabı
2. Otomobil İç Detaylı Temizlik Fırçası
3. Araç İçi Fosforlu Numeratör
4. Usb şarjlı Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri
5. Koroplast Limon Kokulu Mutfak Bezi
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6. Ultenic U10 Pro Kablosuz Dikey Süpürge
7. Tüm Laptoplarla Uyumlu Bilgisayar Standı
8. Cosori 5,5 Litrelik Sıcak Hava Fritözü
9. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi
10. Narpump Damacana Pompası
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11. Stanley Klasik Vakumlu Termos
12. Bosch Professional 46 adet Tornavida ucu ve lokma anahtar seti
13. Mayaglory Turbo Fan 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı
14. Mantar Şekilli Aşınmaya Dayanıklı Yorgan Sabitleyici Klips
15. Vantuzlu Su Giderli Çift Katmanlı Sabunluk
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