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Hiç Uyumamış Gibi Uyananlara Müjde! Uyku Kalitenizi Artıracak Sürpriz İndirimlerle Yenilenme Zamanı!

etiket Hiç Uyumamış Gibi Uyananlara Müjde! Uyku Kalitenizi Artıracak Sürpriz İndirimlerle Yenilenme Zamanı!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 21:49

Sabahları zinde bir şekilde uyanmak hayal değil. Bunun için ihtiyacınız olan size uygun bir yatak. Hatta size uygun olan indirimli bir yatak. Ve o da burada. Sizin için önerdiğimiz indirimli yataklara ve yorumlarına bakmadan kararınızı vermeyin.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 16 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Us. Sleepıng Ultra Super Bamboo Yaylı Yatak

1. Us. Sleepıng Ultra Super Bamboo Yaylı Yatak

Super bamboo yatağın özelliği nedir diye merak edenlere hemen söyleyelim. Bamboo şıklığının yanı sıra yatakta kullanılan ekstra süngerler ile yatağın dayanıklılığı maximuma çıkarılmıştır. Ayrıca, yatağın ped kısmında kullanılan 2 cm 50 DNS sünger ve alt kısmında kullanılan 2 cm sünger yatağın kullanım ömrünü uzatmaktadır.

Farklı ebatları mevcut.

90x190 cm olanın fiyatı 1859 TL.

6.000'den fazla yorumu bulunan yatak şu anda tam %25 indirimle satışta.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler buraya.

'Merhaba, ürünü çok çekinceli olarak satın aldım. Çünkü malum bir çok şey satın alınabilir ama yatak denemeden dokunmadan çok riskli. Ben de yorumlara bakarak almaya karar verdim. Bu yorumu da benim gibi olan arkadaşlar için yazıyorum. 160*200 büyüklüğünde aldım yatağı. Taahhüt edilen tarihte kargoya verildi ve elime ulaştı. Paketlemeye çok özen gösterilmiş. Üç katman var. Dikkatli açmanız gerekiyor aksi takdirde yatağı zedelersiniz. En içteki paketini de kesince, vakumlu yatak yavaş yavaş kendi haline geliyor. Yatağın üst kısmı ortopedik ve yumuşak. Sertlik olarak ise ne çok yumuşak ne çok sert. Tam orta ayarda. Üzerinde biraz zıpladım. Yaylarda sorun gözükmüyor. Ben memnun kaldım. Daha yeni aldım kullanmaya başlamadım. Şu anlık çok memnunum, umarım kullanmaya başladıktan sonra da herhangi bir sorunla karşılaşmam. Ama beklentimi çoktan karşıladı bile diyebilirim. Yaylarda ve herhangi bir yerinde sorun yok. Almak isteyenler bu fiyata kesinlikle kaçırmasın derim. Piyasanın çok altında, bu fiyata bu yatağı piyasada bulmanız imkansız. Satıcı firmaya teşekkürler.'

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2. Bed14 3D Spacer Nefes Alabilen Hava Kanallı Antibakteriyel Kumaşlı Visco Pedli Yatak Şiltesi

2. Bed14 3D Spacer Nefes Alabilen Hava Kanallı Antibakteriyel Kumaşlı Visco Pedli Yatak Şiltesi

Çoklu alanda kullanım imkânı sunan ortopedik açık hücreli visco malzeme kullanıldığı için terleme yapmaz. Dört mevsim kullanıma uygundur.

Farklı ebatları mevcut.

160x200 cm olanın normal fiyatı 4467 TL.

Ancak şu anda tam %25 indirimle satışta.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler buraya.

'Uzun zamandır sırt ağrısı çeken biri olarak birkaç detaylı araştırmadan sonra yatak yerine şilte almaya karar verdim amacım yatağımı yumuşatmak ve sırt ağrılarımdan kurtulmaktı. Bu ürünü kullanmadan yorum yapmak istemedim. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ne sırt ağrım kaldı nede gece uykularım bölündü. Almayı düşünenler benim gibi orta sert yatağı denemiş ama ondan bile verim alamamış olanlar düşünsün mutlaka bu şilteyi. Kalınlığı 10 cm civarında olan bu ürün 48 saat içinde kendi formuna kavuştu. Geldiğinde az bir kokusu vardı tabi sonuçta yeni ürün muhakkak olur. Odayı havalandırdığım için o da kayboldu. Firma yetkilisi Tolga bey çok ilgilendi itinayla ve sabırla her soruma yanıt verdi. Çok ama çok teşekkür ediyorum buradan kendisine 😊 Aynı zamanda kendisi bana şöyle söyledi bu şilte visco özelliği sayesinde ekstra yumuşak vücut şeklini alan bir ürün olduğu için, yastık değişimi yapmam gerektiğini ve nedeni konusunda beni bilgilendirdi. Bu ürünü alan herkes mutlaka visco B şeklinde ki yastıklardan almalı. Yoksa ilerleyen zaman içinde boyun düzleşmesi yada fıtığı gibi sorunlara sebebiyet verebileceğini söyledi. Hem kendisine hem de Bedpark ailesine böylesine kaliteli ürün yaptıkları için tebrik ediyorum. Satışları ve kazançları bol olsun…'

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3. Lova Yatak Basic Soft Yatak

3. Lova Yatak Basic Soft Yatak

Çift taraflı kullanım özelliği bulunan yatağın yüksekliği 19 cm.

Orta sert özellikteki yatağın farklı ebatları mevcut.

90x190 cm olanın normalde fiyatı 2670 TL.

Ancak şu anda tam %40 indirimle satışta.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler buraya.

'İki gündür kullanıyorum çok rahat bir yatak yumuşak dokusu var. Uzun süre kullanacağımızı tahmin ediyorum.'

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4. Pinotte Verona Yatak NMS Yaylı Çift Kişilik Sert Yatak

4. Pinotte Verona Yatak NMS Yaylı Çift Kişilik Sert Yatak

Çift kişilik sert bir yatak arayanların tercih ettiği bir ürün.

Farklı ebatları mevcut.

140x190 cm ölçülerinde olanın normalde fiyatı 7669 TL.

Ancak şu anda tam %25 indirimle satışta.

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'Ürünü 2 aydır kullanmaktayım. Benim gibi hafif sert yatak sevenler için çok iyi. Önceden yüksek fiyatlı bi markanın yatağında yatıyordum onla arasında bir fark göremedim. Kaliteli olduğu hissediliyor. Bekar olduğumdan ve genelde tek uyuduğumdan pahalı ürünlere bakmamıştım. Ama ona rağmen beklentimin üzerinde çıktı ve uzun süre götüreceğini düşünüyorum. Arada ters çevirmeyi unutmayın. Bu kural her yatakta var zaten illa yattıkça zedeleniyor.'

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5. Avocado Siesta Ultra Lüks Tek Kişilik Yaylı Yatak

5. Avocado Siesta Ultra Lüks Tek Kişilik Yaylı Yatak

21 cm yüksekliği bulunan yatakta bir kere uyuyunca sabah bebek gibi uyanacaksınız.

Farklı ebatları mevcut.

100x190 cm ölçülerinde olanın normalde fiyatı 3369 TL.

Normal fiyatı 7739 TL.

Ancak şu anda tam %25 indirimle satışta.

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'Parasını fazlası ile hak ediyor mağazalar da bunun gibiler iki üç katı yatak sert tam ortopedik değil çocuklar için uygun ilk uyku ben yaptım rahattı hızlı kargo oldu kargoda da sıkıntı yaşamadım teşekkürler.'

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6. Lova Yatak Basic Balance Yaylı Tek Kişilik Yatak

6. Lova Yatak Basic Balance Yaylı Tek Kişilik Yatak

Nefes alan yüzeyi ile konforlu bir uyku çekeceksiniz.

Yatak yüksekliği 20 cm.

Farklı ebatları var.

90x190 cm ölçülerinde olanın normalde fiyatı 1790 TL.

Ancak şu anda tam %35 indirimle satışta.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler buraya.

'Ürün fiyatına göre oldukça iyi. Yumuşak değil ancak kesinlikle rahatsız bir yatak değil. Yaşlı annen babam için iki adet aldım. '

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7. Yatakcım Konfor Plus Ultra Full Ortopedik Pedli Yatak

7. Yatakcım Konfor Plus Ultra Full Ortopedik Pedli Yatak

Yatağın üst kısmında kullanılan özel ped tabaka sayesinde soft, rahat ve düzenli bir uykuya erişilmesi amaçlanmıştır. Dayanıklılık konusunda tüm testlerden kolayca geçen üründe yüksek dayanıklılık özelliklerine sahip son teknoloji Bonel yay sistemi kullanılarak, zamanla yatakta oluşabilecek çökmeler ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Farklı ebatları mevcut.

150x200 cm ölçülerinde olanın normalde fiyatı 5046 TL.

Ancak şu anda tam %25 indirimle satışta.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler buraya.

'Gerçekten çok rahat bu fiyata alınabilecek en iyi yatak, teşekkürler.'

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8. Opalin Bamboo Yaylı Yatak

8. Opalin Bamboo Yaylı Yatak

Yatak yüksekliği 22 cm.

Yatağın kenarları çökmesin diye mukavemeti artıran yüksek dansiteli süngerlerle özel havuzlama sistemi yapılmıştır.

Farklı ebatları mevcut.

60x160 cm olanın fiyatı 2267 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler buraya.

'Çocuğuma bu yatağın ufak boyundan almıştım simdi oda yaptığımız için büyük boyunu aldık gerçekten çok memnunuz yayları falan çok güzel kargo da sorunsuz.'

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9. Luper İstanbul Luxurıa Ultra Ortopedik Yaylı Yatak

9. Luper İstanbul Luxurıa Ultra Ortopedik Yaylı Yatak

Bonel yay sistemi ve yüksek yoğunluktaki sünger katmanlarıyla omurga yapısının korunmasını destekler.

Farklı ebatları mevcut.

90x190 cm ölçülerinde olanın normalde fiyatı 2899 TL.

Ancak şu anda tam %25 indirimle satışta.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler buraya.

'Birincisi hediye için çok teşekkür ederim. İkincisi yatak çok güzel ve çok rahat. Üçüncüsü gönül rahatlığıyla alabilirsiniz çok tavsiye ederim satıcı da çok iyi kargoda çok hızlı geldi benim sırtım o kadar çok kötü bir durumdaydı ki yere yatabiliyordum sadece ama bu yatak sayesinde çok iyi oldum alın derim ve içiniz 100% rahat olsun.'

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10. Niron W. Cotton Pedli Orta Sert Tek Kişilik Yaylı Kuş Tüyü Süngerli Yatak

10. Niron W. Cotton Pedli Orta Sert Tek Kişilik Yaylı Kuş Tüyü Süngerli Yatak

Ekstra dolgun konfor pedi ile ekstra konfor sunan W.Cotton Yatak, uyku kalitenizi artırır, güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlar. Doğal pamuk örme kumaşı sayesinde fazla nemi absorbe ederek, ferah bir uyku ortamı sunar. Tek taraflı kullanım özelliği sayesinde yatağınızı ters yüz yapmadan uzun yıllar kullanmanıza imkan sağlar, yatak çevirmeye son verir.

Farklı ebatları mevcut.

90x200 cm ölçülerinde olanın normalde fiyatı 8099 TL.

Ancak şu anda tam %25 indirimle satışta.

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'Harika, neredeyse bir senedir kullanıyorum; uygun fiyata, tam istediğim sertlikte bir yatak. Çok iyi uyuyorum, teşekkürler!'

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11. Us. Sleeping Masaj Terapi Torba Yaylı Visco Yatak

11. Us. Sleeping Masaj Terapi Torba Yaylı Visco Yatak

Birbirinden bağımsız olan bu torba yaylar diğer geleneksel yaylı yataklara göre daha dayanıklıdır.

Farklı ebatları mevcut.

90x190 cm ölçülerinde olanın fiyatı 2746 TL.

Ancak şu anda tam %25 indirimle satışta.

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'Herkese merhaba, 10 yıldır kullandığımız alırken en son teknoloji full ortopedik adı altında dünya para verdiğimiz hepinizin bildiği bir marka yatağımızı artan sırt ve boyun ağrılarım nedeniyle değişme kararı aldık. Us sleeping masaj terapi yatağı az önce evime geldi. Vakumdan çıkartıp yerine koyduğum gibi yatak formuna geldi ve üzerine yattığım gibi kendimi bulutlarda hissettim. Yumuşacık rahat sıfır ses, düşünün daha yeni vakumdan çıkarmamam rağmen! Çocuklarım baba eski yatak taş gibiymiş nasıl yatıyordunuz bunda diye dalga da geçti.'

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12. Niron Queen Tam Ergonomik Pedli Lüks Tek Kişilik Yatak

12. Niron Queen Tam Ergonomik Pedli Lüks Tek Kişilik Yatak

Orta sertlikte ergonomik pedli yatak ne çok sert ne de çok yumuşak.

Yüksekliği 25 cm.

Farklı ebatları da mevcut.

90x190 cm ölçülerinde olanın normalde fiyatı 68499 TL.

Ancak şu anda tam %25 indirimle satışta.

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'Öncelikle bu kadar para verip acaba bir sıkıntı olur mu diye düşünenlere diyorum. Geleli bir hafta oldu ve kullanmaktayım. Gayet güzel tam istediğim gibi. '

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13. Pinotte Forli Yaylı Sert Çift Kişilik Yatak

13. Pinotte Forli Yaylı Sert Çift Kişilik Yatak

Yarı ortopedik, tam konforlu bir yatak.

Orta sertlikteki bu yatağın farklı ebatları var.

150x200 cm ölçülerinde olanın normal fiyatı 7739 TL.

Ancak şu anda tam %25 indirimle satışta.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler buraya.

'Ürün güzel 2 yıldır kullanıyorum önce sertti sonra alıştım 😂'

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