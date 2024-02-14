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Bavul Taşıma Derdinden Kurtulup Tek Bir Çanta İle Seyahat Etmeyi Düşünenlerin Sahip Olması Gereken Ürünler

etiket Bavul Taşıma Derdinden Kurtulup Tek Bir Çanta İle Seyahat Etmeyi Düşünenlerin Sahip Olması Gereken Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 12:04

Sizi hem hafifletecek hem de daha uygun fiyata uçmanızı sağlayacak en kullanışlı kabin boy valizler ve seyahat boy ürünlerini sizin için listeledik. Farklı yerler görmeyi, gezmeyi keşfetmeyi seven ama yanında çok fazla yük taşımak istemeyenler için harika önerilerimiz var. Haydi hemen tık tık!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 14 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Birkaç günlük seyahatler için içine ihtiyacınız olan her şeyi rahatlıkla koyabileceğiniz çok kullanışlı bir sırt çantası.

1. Birkaç günlük seyahatler için içine ihtiyacınız olan her şeyi rahatlıkla koyabileceğiniz çok kullanışlı bir sırt çantası.

Suya dayanıklı malzemeden üretilen el bagajı çantası her türlü hava koşuluna dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 

Farklı ölçüleri ve farklı renkleri de var.

45x36x20 cm en ideali gibi duruyor ama siz yine de hepsini değerlendirin.

45x36x20 cm olan çantanın fiyatı 965 TL.

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2. Görünüşe aldanmamak gerektiğinin kanıtı olan içine dünyaları sığdıran bir diğer çanta.

2. Görünüşe aldanmamak gerektiğinin kanıtı olan içine dünyaları sığdıran bir diğer çanta.

İçine 17' dizüstü bilgisayarınızı sığdırabileceğiniz çok kullanışlı kabin boy bir çanta.

Normalde 38 litre kapasiteli ama genişleterek kapasitesini de 50 litreye çıkarabiliyorsunuz.

Tam 5 gözü var ve her biri çok kullanışlı.

Şu anda %15 indirimde ve indirimli fiyatı da 1147 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

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3. Uçuk mavi ile hem çok şık duran hem de çok işlevsel olan, içine ayakkabınızı bile koyabileceğiniz bir seyahat çantası.

3. Uçuk mavi ile hem çok şık duran hem de çok işlevsel olan, içine ayakkabınızı bile koyabileceğiniz bir seyahat çantası.

Ölçüleri 45x36x20 cm olan çantanın tasarımı harika.

Görünüşte ufacık ama 3-5 günlük seyahatler için ihtiyacınız olan her şeyi yanınıza alabileceğiniz büyüklükte.

Fiyatı 1299 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sırt çantasının tasarımı bir harika, seyahat için çok kullanışlı. Kullanılan malzeme oldukça kaliteli. Hem premium duruyor hem de sağlam. Benim 15.6 inçlik laptop çok rahat sığdı. Kısa süreli tatiller için çok ideal.'

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4. Bilgisayarıyla seyahat edenler için ideal boyutta su geçirmez özellikli ve USB girişli bir çanta.

4. Bilgisayarıyla seyahat edenler için ideal boyutta su geçirmez özellikli ve USB girişli bir çanta.

17' ve altı bilgisayarları rahatlıkla taşıyabileceğiniz, 3-5 günlük seyahatler için ihtiyacınız olan her şeyi de içine sığdırabileceğiniz bir çanta.

Su geçirmez özellikteki çantanın kapasitesi 35 litre.

Fiyatı ise 1999 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Usb şarj portu bulunan, çok şık tasarıma sahip, genişletilebilir özelliğe sahip seyahat çantası.

5. Usb şarj portu bulunan, çok şık tasarıma sahip, genişletilebilir özelliğe sahip seyahat çantası.

Genişletilebilir özelliği ile ekstra büyük seyahat sırt çantası size 40L'ye kadar daha fazla paketleme kapasitesi sunar. Daha büyük depolama alanı elde etmek için tek yapmanız gereken fermuarını açmak. 3-7 günlük seyahatleriniz için ideal boyutta.

Farklı renk ve desen seçenekleri de var.

Fiyatı 3812 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Dört tekerlekli çekerek kullanabileceğiniz ama aynı zamanda ihtiyacınız olanlara da tüm valizi açmadan kolayca erişebileceğiniz tasarıma sahip olan çok kullanışlı bir kabin boy valiz.

6. Dört tekerlekli çekerek kullanabileceğiniz ama aynı zamanda ihtiyacınız olanlara da tüm valizi açmadan kolayca erişebileceğiniz tasarıma sahip olan çok kullanışlı bir kabin boy valiz.

Valizin hepsini açmadan gözünden kolayca ceketinize ya da laptopunuza ulaşabileceğiniz, tasarımı ile kullanışlılık ödülü almayı hak eden hafif bir seyahat valizi.

Farklı renk seçenekleri de var.

Fiyatı 2990 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Üç farklı renkte, kendi şişesi ile gönderilen mini boy sıkılabilir özellikte şişeler.

7. Üç farklı renkte, kendi şişesi ile gönderilen mini boy sıkılabilir özellikte şişeler.

Kozmetik, kişisel bakım ihtiyaçlarınızı seyahatlerde kolayca taşımanız için 3 adet 60 ml şişe. 

Birine şampuan, birine saç kremi, diğerine losyon.

Fiyatı 94 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün kaliteli ve seyahat için ideal.'

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8. Bakımlı kadın ver erkeklerin ihtiyacı olan her şeyi sığdırabileceği tam 13 parçadan oluşan seyahat seti.

8. Bakımlı kadın ver erkeklerin ihtiyacı olan her şeyi sığdırabileceği tam 13 parçadan oluşan seyahat seti.

Bu sayede şampuandan saç kremine, vücut yağından spreyine her bakım ürününüzü yanınızda götürebilirsiniz.

İçinde ne olduğunu unutmamanız için etiketleri de var.

Fiyatı 198 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Efsane kaliteli ve çok iyi. Bu kadar mükemmel bir şey geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Şimdiye kadar gördüğüm ve aldığım ve en iyi seyahat kiti. Kutusu, çantası, içerik ürünler hatta üzerine yapıştırılacak etiketler bile var, bayıldım.'

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9. Diş fırçası ve macununu steril bir şekilde yanınızda taşıyabileceğiniz Colgate seyahat seti.

9. Diş fırçası ve macununu steril bir şekilde yanınızda taşıyabileceğiniz Colgate seyahat seti.

Katlanabilen bir diş fırçası olduğu için hem yer kaplamıyor hem de steril kalıyor.

Fiyatı 139 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Oldukça pratik ve özellikle fırçanın tasarımı çok güzel. Kendi içinde kapalı ve steril kalabiliyor. Fakat kılları aşırı sert.'

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10. En sevdiğiniz parfümünüzü yanınızda fazla ağırlık yapmadan taşımanın en pratik yolu bu seyahat tipi mini parfüm şişesi.

10. En sevdiğiniz parfümünüzü yanınızda fazla ağırlık yapmadan taşımanın en pratik yolu bu seyahat tipi mini parfüm şişesi.

Parfüm şişesinden hızlıca dolum yaparak kolaylıkla kullanabilirsiniz. Mini boyutlarıyla cebinizde bile kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

Fiyatı 78 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Cilt bakım kremleri birden fazla olanlar için sızdırmaz harika bir seyahat kabı seti.

11. Cilt bakım kremleri birden fazla olanlar için sızdırmaz harika bir seyahat kabı seti.

Bu vakumlu kozmetik kapları doldurulabilir her türlü cilt bakım ve güzellik ürünü için uygundur.

Cilt bakım kremlerinden fondötene... Her ürünü yer kaplamadan yanınızda taşıyabilmeniz için ideal.

Fiyatı 88 TL.

Almak isteyenler için burada.

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