Bavul Taşıma Derdinden Kurtulup Tek Bir Çanta İle Seyahat Etmeyi Düşünenlerin Sahip Olması Gereken Ürünler
Bavul Taşıma Derdinden Kurtulup Tek Bir Çanta İle Seyahat Etmeyi Düşünenlerin Sahip Olması Gereken Ürünler
Sizi hem hafifletecek hem de daha uygun fiyata uçmanızı sağlayacak en kullanışlı kabin boy valizler ve seyahat boy ürünlerini sizin için listeledik. Farklı yerler görmeyi, gezmeyi keşfetmeyi seven ama yanında çok fazla yük taşımak istemeyenler için harika önerilerimiz var. Haydi hemen tık tık!
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1. Birkaç günlük seyahatler için içine ihtiyacınız olan her şeyi rahatlıkla koyabileceğiniz çok kullanışlı bir sırt çantası.
2. Görünüşe aldanmamak gerektiğinin kanıtı olan içine dünyaları sığdıran bir diğer çanta.
3. Uçuk mavi ile hem çok şık duran hem de çok işlevsel olan, içine ayakkabınızı bile koyabileceğiniz bir seyahat çantası.
4. Bilgisayarıyla seyahat edenler için ideal boyutta su geçirmez özellikli ve USB girişli bir çanta.
5. Usb şarj portu bulunan, çok şık tasarıma sahip, genişletilebilir özelliğe sahip seyahat çantası.
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6. Dört tekerlekli çekerek kullanabileceğiniz ama aynı zamanda ihtiyacınız olanlara da tüm valizi açmadan kolayca erişebileceğiniz tasarıma sahip olan çok kullanışlı bir kabin boy valiz.
7. Üç farklı renkte, kendi şişesi ile gönderilen mini boy sıkılabilir özellikte şişeler.
8. Bakımlı kadın ver erkeklerin ihtiyacı olan her şeyi sığdırabileceği tam 13 parçadan oluşan seyahat seti.
9. Diş fırçası ve macununu steril bir şekilde yanınızda taşıyabileceğiniz Colgate seyahat seti.
10. En sevdiğiniz parfümünüzü yanınızda fazla ağırlık yapmadan taşımanın en pratik yolu bu seyahat tipi mini parfüm şişesi.
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11. Cilt bakım kremleri birden fazla olanlar için sızdırmaz harika bir seyahat kabı seti.
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