Aşırı Atık Oluşturmaktan Nefret Edenlerin Bayılacağı Çevre Dostu 15 Ürün
Aşırı Atık Oluşturmaktan Nefret Edenlerin Bayılacağı Çevre Dostu 15 Ürün
Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan ürünlerin her birinin çevre dostu bir muadili var aslında. Peki siz, neredeyse her gün kullandığımız ve aslında çok fazla atık oluşturmamıza sebep olan ürünleri, çevre dostu olan ürünler ile değiştirmeye var mısınız? O zaman doğru yerdesiniz çünkü sizin için doğa dostu ürünleri tek tek listeledik. Yeniden kullanılabilir kulak çubuğundan, yeniden kullanılabilen fırın kağıdına...
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1. Evcil hayvanının tüylerini koltuklardan ya da kıyafetlerden temizlerken yapışkanlı kağıt rulolarını israf etmekten hoşlanmayanlar için çevreci bir çözüm.
2. Sert ahşap, fayans, mermer, laminant, vinil gibi her türlü zemin için uygun olan uzun ömürlü bir temizlik seti.
3. Yavru köpeği olanların imdadına yetişen yeniden kullanılabilir tuvalet eğitim pedleri.
4. Makyajınızı temizlerken su dışında başka bir ürüne ihtiyaç duymadan defalarca kullanabileceğiniz hipoalerjenik mikrofiber polar yüz temizleyici bezler.
5. Günlük rutinde çok işinize yarayacak olan yeniden kullanılabilen makyaj temizleme pamukları.
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6. Kapsüllü kahve makinesi olanlar için doldurulabilir tekrar kullanılabilir kahve kapsülleri.
7. Nespresso Original Line Brewer ile uyumlu olan yeniden kullanılabilir çelik espresso kapsülleri.
8. Kağıt filtre yerine kullanabileceğiniz tekrar kullanılabilir kahve filtresi.
9. Airfryer'ınız için kullan at ürünler yerine tercih edebileceğiniz tekrar kullanılabilen silikon mat.
10. Klasik fırınlar için tekrar kullanılabilen silikon matlar.
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11. Sıvı şampuanların yol açtığı plastik atıklardan rahatsız olanlar için katı şampuan.
12. Karton kahve bardaklarının kullanımını azaltmak için kullanabileceğiniz yeniden kullanılabilir kupalar.
13. Alışverişte plastik poşet yerine tercih edebileceğiniz çevre dostu bez alışveriş çantaları.
14. Regl döneminde ped kullanmak yerine tercih edebileceğiniz yıkanabilir çevre dostu, menstrüasyon külotları!
15. Her gün kulak çubuğu israfı yerine tercih edebileceğiniz tekrar kullanılabilir yumuşak silikon kulak çubuğu.
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