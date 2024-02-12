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Aşırı Atık Oluşturmaktan Nefret Edenlerin Bayılacağı Çevre Dostu 15 Ürün

etiket Aşırı Atık Oluşturmaktan Nefret Edenlerin Bayılacağı Çevre Dostu 15 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 19:01

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan ürünlerin her birinin çevre dostu bir muadili var aslında. Peki siz, neredeyse her gün kullandığımız ve aslında çok fazla atık oluşturmamıza sebep olan ürünleri, çevre dostu olan ürünler ile değiştirmeye var mısınız? O zaman doğru yerdesiniz çünkü sizin için doğa dostu ürünleri tek tek listeledik. Yeniden kullanılabilir kulak çubuğundan, yeniden kullanılabilen fırın kağıdına... 

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 12 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Evcil hayvanının tüylerini koltuklardan ya da kıyafetlerden temizlerken yapışkanlı kağıt rulolarını israf etmekten hoşlanmayanlar için çevreci bir çözüm.

Hazneli tüy temizleyici ile, mobilyalarınızdan ve kıyafetlerinizden tüyleri kolayca temizleyebilirsiniz. Üstelik sürekli yeniden almaya da gerek yok. Tek yapmanız gereken kullandıktan sonra haznesini temizlemek.

Fiyatı 68 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Güzel, tüyleri alıyor. Kedim çok tüy dökmüyor ama döken kedilerde de denedim gayet güzel. İleri geri yaparak kullanılıyor full dönmüyor ama hiç sorun değil.'

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2. Sert ahşap, fayans, mermer, laminant, vinil gibi her türlü zemin için uygun olan uzun ömürlü bir temizlik seti.

2. Sert ahşap, fayans, mermer, laminant, vinil gibi her türlü zemin için uygun olan uzun ömürlü bir temizlik seti.

Uzun yıllar boyu kullanabileceğiniz bu temizlik setinin içinde 1 adet paslanmaz çelik sap, 3 adet tekrar kullanılabilen mikrofiber bez ve 1 adet kir ayırıcı bulunuyor.Çift taraflı mikrofiber bezler tekrar kullanılabilir ve makinede yıkanabilir, böylece çevre dostudur.

Fiyatı 768 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Yavru köpeği olanların imdadına yetişen yeniden kullanılabilir tuvalet eğitim pedleri.

3. Yavru köpeği olanların imdadına yetişen yeniden kullanılabilir tuvalet eğitim pedleri.

Tek kullanımlık hasta bezleri yerine kullanabileceğiniz süper emici, su geçirmez, tekrar kullanılabilir eğitim pedleri hem çevreyi koruyacak hem de sizi büyük masraftan kurtaracak.

2 adet pedin fiyatı 587 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Makyajınızı temizlerken su dışında başka bir ürüne ihtiyaç duymadan defalarca kullanabileceğiniz hipoalerjenik mikrofiber polar yüz temizleyici bezler.

4. Makyajınızı temizlerken su dışında başka bir ürüne ihtiyaç duymadan defalarca kullanabileceğiniz hipoalerjenik mikrofiber polar yüz temizleyici bezler.

Bu makyaj temizleme bezleri ile ekstra bir ürün kullanmanıza gerek kalmadan makyajınızı temizleyebilirsiniz.

Sadece su ile nemlendirin ve sert temizleyiciler kullanmadan makyaj, kir, kirlilik, yağ, ölü cilt hücrelerini cildinizden çıkarın.

Su geçirmez maskarayı bile çıkarıyor. Ayrıca makinede yıkanabilir ve tam 100 kez tekrar kullanılabilir.

10'lu paketin fiyatı 745 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Günlük rutinde çok işinize yarayacak olan yeniden kullanılabilen makyaj temizleme pamukları.

5. Günlük rutinde çok işinize yarayacak olan yeniden kullanılabilen makyaj temizleme pamukları.

Makyaj temizleme pamukları kadar çok kullanılan bir ürünün yerine tercih edebileceğiniz, hem cebinizi hem de doğayı koruyan bir ürün.

Hassas ciltler için tasarlanan yeniden kullanılabilir pamuk, makyajı etkili bir şekilde çıkarır ve tahrişe neden olmadan yüzünüzü temizler.

Fiyatı 1151 TL.

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6. Kapsüllü kahve makinesi olanlar için doldurulabilir tekrar kullanılabilir kahve kapsülleri.

6. Kapsüllü kahve makinesi olanlar için doldurulabilir tekrar kullanılabilir kahve kapsülleri.

2010 ve üzeri üretim olan tüm Nespresso makineleri ile uyumludur.

Hem paradan tasarruf etmenizi sağlar hem de çevreyi korur.

5 adet ürünün fiyatı 101 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Nespresso Original Line Brewer ile uyumlu olan yeniden kullanılabilir çelik espresso kapsülleri.

7. Nespresso Original Line Brewer ile uyumlu olan yeniden kullanılabilir çelik espresso kapsülleri.

Yeniden kullanılabilir orijinal kapsülleri 60 saniyeden daha kısa bir sürede doldurabilirsiniz.

2 kap ve 100 kapak için fiyat 208 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Kağıt filtre yerine kullanabileceğiniz tekrar kullanılabilir kahve filtresi.

8. Kağıt filtre yerine kullanabileceğiniz tekrar kullanılabilir kahve filtresi.

Temizlemek için tek yapmanız gereken suyun altına tutmak.

Filtrenin ağız çapı 120 mm, taban genişliği 60 mm ve yüksekliği 87 mm'dir. Kahve filtresi filemiz 8-12 fincan kahve makineleri için uygundur.

2 adet kahve filtresinin fiyatı 150 TL.

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9. Airfryer'ınız için kullan at ürünler yerine tercih edebileceğiniz tekrar kullanılabilen silikon mat.

9. Airfryer'ınız için kullan at ürünler yerine tercih edebileceğiniz tekrar kullanılabilen silikon mat.

19x19 cm ebatlarındaki bu silikon mat, Airfrey'ınız için ideal.

Yıkanıp tekrar kullanılabildiği için de son derece pratik ve çevre dostu.

Fiyatı 98 TL.

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10. Klasik fırınlar için tekrar kullanılabilen silikon matlar.

10. Klasik fırınlar için tekrar kullanılabilen silikon matlar.

Farklı boyutlardaki 3 silikon mat ile bütün işlerinizi halledebilirsiniz.

3'lü setin fiyatı 156 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Sıvı şampuanların yol açtığı plastik atıklardan rahatsız olanlar için katı şampuan.

11. Sıvı şampuanların yol açtığı plastik atıklardan rahatsız olanlar için katı şampuan.

Katı şampuanların da aynen sıvı şampuanlar gibi birçok çeşidi bulunuyor.

Buraya tıklayarak size en uygununu seçebilirsiniz.

Yıpranmış ve işlem görmüş saçları onarma özelliği olan görseldeki katı şampuanın fiyatı 184 TL.

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12. Karton kahve bardaklarının kullanımını azaltmak için kullanabileceğiniz yeniden kullanılabilir kupalar.

12. Karton kahve bardaklarının kullanımını azaltmak için kullanabileceğiniz yeniden kullanılabilir kupalar.

Böylece artık kahvenizi satın alırken, sizin kullandığınız kupaya koyabilirler.

Hatta evden çıkarken kahvenizi yanınıza alıp da çıkabilirsiniz.

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 220 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Alışverişte plastik poşet yerine tercih edebileceğiniz çevre dostu bez alışveriş çantaları.

13. Alışverişte plastik poşet yerine tercih edebileceğiniz çevre dostu bez alışveriş çantaları.

20 kg'ya kadar taşıma kapasitesi olan bu yeniden kullanılabilen alışveriş çantaları katlanınca ufak olduğu için her daim çantanızda, cebinizde ya da arabanızın torpidosunda kolaylıkla saklayabilirsiniz.

6'lı çanta setinin fiyatı 219 TL.

Almak isteyenler için burada.

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14. Regl döneminde ped kullanmak yerine tercih edebileceğiniz yıkanabilir çevre dostu, menstrüasyon külotları!

14. Regl döneminde ped kullanmak yerine tercih edebileceğiniz yıkanabilir çevre dostu, menstrüasyon külotları!

Keşfettiğiniz için mutlu olacağınız bir ürün.

Yıkanabilir ve emici özellikte. Defalarca kullanılabilir.

3'lü paket külot 434 TL.

Almak isteyenler için burada.

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15. Her gün kulak çubuğu israfı yerine tercih edebileceğiniz tekrar kullanılabilir yumuşak silikon kulak çubuğu.

15. Her gün kulak çubuğu israfı yerine tercih edebileceğiniz tekrar kullanılabilir yumuşak silikon kulak çubuğu.

Yüzlerce kulak çubuğu yerine tek bir kulak çubuğu.

Yıkayıp tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Yumuşaktır ve 1000 defaya kadar kullanılabilir.

Fiyatı 950 TL.

Almak isteyenler için burada.

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