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Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın Çok Satan 15 Ürünü

etiket Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın Çok Satan 15 Ürünü

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 12:31

Sepette ek indirimleri ile herkesin kapış kapış aldığı ürünleri sizin için listeledik. Bıçak setlerinden kağıt havluya, evinizin ihtiyacı olan bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 10 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Emsan Kobe 10 Parça Bıçak Seti

1. Emsan Kobe 10 Parça Bıçak Seti

Keskin, kaliteli bir bıçak seti. 

Setin içerisinde neler var bakalım...

  • Soyma Bıçağı 10 Cm, 2.1 cm

  • Sıyırma Bıçağı 12,5 Cm, 2.1 cm

  • Doğrama Bıçağı 19,5 Cm, 3.1 cm 

  • Şef Bıçağı 19,5 Cm, 4.4 cm

  • 6 adet Multi Bıçak 11 cm, 1.8 cm

Fiyatı 332 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten çok keskin çok amaçlı hiç bir eksiği yok. Kargodan da memnun kaldım meyve bıçakları ile doğramaktan usanmıştım..'

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2. Kahve Dünyası Lavi Karışık Dolgulu Çikolata

2. Kahve Dünyası Lavi Karışık Dolgulu Çikolata

Hepsinin tadı ayrı güzel ama çoğu kişinin favorisi frambuazlı olanı. Evde misafire ikram etmek için daha iyisi yok.

Sabah kahvenin yanında da 1 tane fena olmaz.

500 gr çikolatanın fiyatı 173 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Paketleme harika soğuk tutan buz küpleri ile soğutucu pakete koymaları şaka gibi. Mükemmel bir hizmetti zaten tadından bahsetmeme gerek yok bilmeyen kalmamıştır. Efsane.'

Hepsiburada

3. Schafer Kunst Tepsi

3. Schafer Kunst Tepsi

Gold siyah desenli şık tepsinin ölçüleri 46cm X 31cm X 7cm.

Şık bir tasarıma sahip bir tepsi.

Sepette indirimli fiyatı 318 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün kaliteli ve oldukça gösterişli. Çok beğendim. Hediye götürecektim ama kendim kullanmayı tercih ettim.'

Hepsiburada

4. Finish Quantum Infinity Shine 83 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

4. Finish Quantum Infinity Shine 83 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Mükemmel parlaklık ve derin temizlik için aradığınız deterjan tableti.

Şu anda sepette ekstra indirimi ile satışta!

Sepette indirimi ile şu andaki fiyatı 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Nandy Home Clear Peçete Organizeri

5. Nandy Home Clear Peçete Organizeri

Mutfağınızda hem sade hem de şık duracak bir peçetelik.

Fiyatı 169 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok iyi paketlenmiş beklediğimden çok daha güzel teşekkürler.'

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6. Solo 12'li Kağıt Havlu

6. Solo 12'li Kağıt Havlu

Hem kaliteli hem de hesaplı bir kağıt havlu arayanların tercihi.

12 adet kağıt havlunun fiyatı 125 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Fiyatına göre iyi, zaten markasız olanlarda nerdeyse aynı fiyatta.'

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7. Emsan Windy Kek Kalıbı

7. Emsan Windy Kek Kalıbı

Uzun yıllar kullanabileceğiniz ve evi mis kokularla doldurabileceğiniz bir kek kalıbı.

Windy kek kalıbı, döküm üzerine granit kaplamadır. Bilindiği üzere granit kaplamalar sıcaklık dayanımları çok yüksek, yüzey gerilimleri çok düşük malzemelerdir. Yüzey gerilimlerinin düşük olması sebebi ile yüzeye de hiçbir malzeme yapışmaz. Kekiniz her zaman harika formda pişer.

Fiyatı 224 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

8. Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

Çok zarif bir kahvaltı takımı.

Setin içerisinde bulunanlar şu şekilde:

  • 4 adet 19 cm Pasta Tabağı

  • 4 adet 10 cm Reçellik

  • 2 adet 11x24 cm Sunum Tabağı 

İndirimli fiyatı şu anda 416 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Khakma Ahşap Stantlı Amber 2'li Yağdanlık

9. Khakma Ahşap Stantlı Amber 2'li Yağdanlık

  • Set 750 ml 2 adet amber yağdanlık şişesi, 2 adet damlatmaz yağdanlık başlığı ve doğal kayın ahşap standı ile geliyor. 

  • Şişe uzunluğu: 29 cm · Şişe taban çapı:7,5 cm · Şişe ağız çapı: 2,5 cm

Fiyatı sepette indirimi ile 228 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı

10. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı

Vintage görünümlü harika bir mevresim takımı.

Bu seri dünyada ilk kez Kuzey Fransa’nın Cambrai kasabında 16. yüzyılda üretilmeye başlanan Chambray kumaşlarından esinlenerek tasarlanmıştır. Boyalı ve ham ipliklerin bir arada dokunmasıyla üretilmiştir. Bu yapısıyla oldukça sofistike bir görüntüye sahiptir. Özel bir yıkama tekniği ile vintage, mat ve ketenimsi kırışık görüntüye ulaşması sağlanmıştır. 100% Pamukludur. Nevresim ve yastık kılıfı dekoratif düğmelidir. 

200x220 cm ölçülerinde olanının sepette indirimli fiyatı 949 TL.

Farklı ebatları da var.

Almak isteyenler için tüm ebatları ile burada.

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11. Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı

11. Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı

16, 20 ve 24 cm olmak üzere 9 parçadan oluşan bir set. Rendesi de gayet kullanışlı.

Sepette indirimi ile birlikte fiyatı 559 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle ebatları çok iyi. En büyüğü 4.60 lt alıyor. Kapakları gayet iyi kapanıyor. Plastiği kaliteli. Çeliği parlak ve kalın, el kesmiyor. İki ayrı rendesi de oldukça iyi görünüyor. '

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12. Vestel Drip & Go Termos

12. Vestel Drip & Go Termos

4-6 saat arası sıcak tutma özelliği olan termos sızdırmaz güvenli kapağa sahip.

Kırmızı rengi de var.

Fiyatı sepette indirimiyle 229 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Star Global 6 Adet Dekoratif Hasır Supla & Amerikan Servis

13. Star Global 6 Adet Dekoratif Hasır Supla & Amerikan Servis

35 cm çapında olan suplaların temizliği için nemli bir bez kullanabilirsiniz.

Uzun ömürlü, görünümü güzel ve uygun fiyatlı bir set.

Fiyatı 165 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok beğendim kokusu yoktu gayet temiz ve güzel bir şekilde bana ulaştı teşekkürler.'

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14. Ferrero Raffaello 15'li Çikolata

14. Ferrero Raffaello 15'li Çikolata

Kıtır gofretin içerisinde, pürüzsüz bir kremayla çevrelenmiş çıtır beyaz badem ve en üstte hindistan cevizi parçacıkları. Leziz bir tat...

Fiyatı 82 TL.

Almak isteyenler için burada.

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15. Varol 2 Adet Gold Serisi Nano Jel Yastık

15. Varol 2 Adet Gold Serisi Nano Jel Yastık

Otel yastığı konforu arayanların tercihi...

Sağlıklı, hafif, kullanım kolaylığı sunan ve kaz tüyüne alternatif olan yeni nano teknoloji ürünü bu yastıklar çökme ya da koku yapmaz. Yıkanabilir. 

Sepette indirimi ile fiyatı 479 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Aşırı beğendik, iki gündür kullanıyoruz çok rahat ya hep oteldekiler gibi yastığım olsun istemiştim nihayet oldu. Asla boyun ağrısı yapmadı sabah dinlenmiş uyandım, yüksekliği ideal. Yattığınızda çok güzel bir his veriyor, keşke daha önce alsaydım, paketlemesi de çok iyi vakumlu poşetinde geliyor, yorganını da aldım hediye de koymuşlar teşekkür ederim💛💛'

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